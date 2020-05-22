Какие фильмы посмотреть фанатам «Черного зеркала»

Каждая серия популярного сериала смотрится как отдельный фильм. «Рамблер» сделал подборку картин, которые могли бы стать отдельным эпизодом «Черного зеркала».

«Из машины»

Кадр из фильма "Из машины"

Программист Калеб получает возможность провести неделю в доме в горах. Приехав туда, он узнает, что ему предстоит принять участие в эксперименте с первым в мире искусственным интеллектом.

»Она»

Кадр из фильма "Она"

Действие фильма происходит в недалеком будущем. Теодор Туомбли, роль которого исполнил Хоакин Феникс , покупает операционную систему с искусственным интеллектом. Герой выбирает для нее женский голос и она называет себя Самантой. Искусственный интеллект помогает Теодору в сложном бракоразводном процессе, и вскоре между ними вспыхивают чувства.

«Вечное сияние чистого разума»

Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"

В день всех влюбленных Джоэл, как обычно, собирается идти на работу. Однако в последнюю минуту, стоя на вокзале, он решает, что необходимо сменить маршрут. Джоэл садится в поезд из Монтока до Роквилль-Центра. Там он знакомится с синеволосой девушкой Климентиной, которая изменит его жизнь.