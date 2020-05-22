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Какие фильмы посмотреть, если вам нравится «Черное зеркало» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Какие фильмы посмотреть фанатам «Черного зеркала»
Фото: Кадр из сериала "Черное зеркало"
Каждая серия популярного сериала смотрится как отдельный фильм. «Рамблер» сделал подборку картин, которые могли бы стать отдельным эпизодом «Черного зеркала».

«Из машины»

Кадр из фильма "Из машины"
Программист Калеб получает возможность провести неделю в доме в горах. Приехав туда, он узнает, что ему предстоит принять участие в эксперименте с первым в мире искусственным интеллектом.
Фильм стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты. Главные роли в картине исполнили Донал Глисон и Алисия Викандер.

»Она»

Кадр из фильма "Она"
Действие фильма происходит в недалеком будущем. Теодор Туомбли, роль которого исполнил Хоакин Феникс, покупает операционную систему с искусственным интеллектом. Герой выбирает для нее женский голос и она называет себя Самантой. Искусственный интеллект помогает Теодору в сложном бракоразводном процессе, и вскоре между ними вспыхивают чувства.
Фильм стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший сценарий». В фильме также сыграли Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс и Руни Мара.

«Вечное сияние чистого разума»

Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"
В день всех влюбленных Джоэл, как обычно, собирается идти на работу. Однако в последнюю минуту, стоя на вокзале, он решает, что необходимо сменить маршрут. Джоэл садится в поезд из Монтока до Роквилль-Центра. Там он знакомится с синеволосой девушкой Климентиной, которая изменит его жизнь.
Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Главные роли исполнили Джим Керри и Кейт Уинслет.
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Комментарии
Фильмы , Оскар , Из машины , Она , Вечное сияние чистого разума , Скарлетт Йоханссон , Джим Керри , Алисия Викандер , Эми Адамс , Кейт Уинслет , Хоакин Феникс , Донал Глисон
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