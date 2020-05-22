Названа лучшая экранизация Кинга 

Выбрана лучшая экранизация Кинга за все время. Об этом сообщил канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Лучшим фильмом по книгам Кинга стал "Сияние" Стэнли Кубрика. Картина вышла в 1980 году и рассказывает о мужчине, который приехал в отель работать смотрителем со своей семьей. Ему кажется, что он никогда там не бывал раньше, но на самом деле, это не так.
В пятерку рейтинга лучших экранизаций Кинга по версии канала вошли и другие фильмы. Среди них — "Побег из Шоушенка", "Кэрри" 1976 года, "Мизери" и "Останься со мной".
Стоит отметить, что сам Кинг посчитал эту экранизацию провальной. Из-за разногласий с Кубриком он отказался участвовать в рекламной кампании, а после и вовсе заявил, что режиссер ничего не понимает в жанре фильмов ужасов.
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