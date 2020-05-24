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Подборка советских фильмов о войне, которые выворачивают душу 

Мария Сергеева 2 часа назад
Советские фильмы о войне, которые выворачивают душу
Фото: Кадр из фильма "В бой идут одни старики"
После просмотра душещипательных советских фильмов почти ни у кого не остается сомнений, что кино того периода — самое настоящее, душевное и трогательное. Естественность позволяет вливаться в кинематографический сюжет и прочувствовать драматические сцены, эпизоды с воссоединением семьи и любящих людей, встречу однополчан, а также переживание героев по поводу самой Великой Отечественной войны и, разумеется, насладиться радостью Победы. "Рамблер" приводит самые тяжелые картины, которые никого не оставят равнодушным.

"Баллада о солдате"

Кадр из фильма "Баллада о солдате"
Фильм покорил не только отечественного зрителя, но и зарубежного, о чем говорит номинация на "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь". Лента стала символом кино о войне и патриотизме, задав кинематографический тон того времени. В центре сюжета молодой солдат, которому позволили посетить свое родное село, чтобы встретиться с матерью, однако простым путь не будет…

"А зори здесь тихие"

Кадр из фильма "А зори здесь тихие"
Пять девчонок-добровольцев пытаются противостоять шестнадцати натренированным вражеским диверсантам. Трагизм в каждой сцене, героини должны победить врага, однако он превосходит их многократно. Классика отечественного кинематографа так и говорит нам: вот она, война.

"В бой идут одни «старики»"

Кадр из фильма "В бой идут одни старики"
В фильме показаны последние годы войны, во время которых эскадрилья летчиков освобождает Украину от фашистов. Мастера пилотажа на самом деле почти юнцы, которые вынуждены совершать боевые вылеты вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. Они пытаются как-то себя подбодрить: дружат, любят и поют песни, зная, что следующий день может стать для человека последним.

"Судьба человека"

Кадр из фильма "Судьба человека"
Тяжесть картины заключается в том, что здесь зритель вместе с героем проживает ужасные испытания, которые способны оборвать все человеческое. Однако герой стойко держится в немецком плену и во время потери семьи, после чего находит смысл в воспитании маленького мальчика, оставшегося сиротой.

"Иди и смотри"

Кадр из фильма "Иди и смотри"
Одна из самых страшных кинолент в жанре военного кино. Зверства фашистов здесь вызывают слезы даже у самого стойкого зрителя, а мир представляется глазами подростка, которому суждено превратиться из юнца в старца. Здесь не акцентируется внимание на героизме, тут показана грязь, боль и ненависть.
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Комментарии 3
Фильмы , Судьба человека , Баллада о солдате , Оскар , А зори здесь тихие
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