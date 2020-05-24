Киноманы назвали лучшие боевики

Киноманы портала vtomske.ru составили топ лучших "боевиков" для домашнего просмотра основываясь на отзывах и оценках зрителей. Лучшими признаны классический представитель жанра "Крепкий орешек", "Апгрейд" режиссера Ли Уоннела и "Скала", соавтором которого выступил Тарантино.
Также в списке "Джон Уик", "Рейд", "Тайлер Рейк: операция по спасению", "Плохие парни", "Час пик", "Неудержимые" и "Рэмбо: Первая кровь".
Кроме того, авторы не обошли стороной и сериалы. В число лучших были включены проекты: "Каратель", "Смертельное оружие", "Банды Лондона", "Банши", "Беги!", "В пустыне смерти", "Побег" и другие.