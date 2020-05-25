Новинки кино, которых все ждут, потирая руки 

Смотрите видео и узнайте, какие голливудские новинки обязательно нужно посмотреть, несмотря на эпидемию коронавируса. Киношники даже в условиях карантина выпускают новые ленты, многие из которых фанаты ждут уже давно. Один из самых желанных фильмов года — новая часть бондианы от режиссёра Кэри Фукунаги «Не время умирать», где Агентом 007 в очередной раз стал Дэниел Крейг. Когда можно будет увидеть боевик и какие ещё фильмы не стоит пропускать, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, каким был первый фильм, снятый в Российской империи.