Трилогии, которые так и не будут завершены 

Смотрите видео и узнайте о кинотрилогиях. которые полюбились зрителям, но, видимо, так и не будут завершены. Так, в 1996 году вышел фантастический боевик «День независимости», который стал сенсацией и обогатил авторов. Идея о создании продолжения появилась сразу же, но поклонникам пришлось ждать его почти 20 лет. Увы, лента так разочаровала зрителей, что о третей части уже никто не заикается. Почему разрушились другие трилогии, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» узнал, правда ли, что «Кавказскую пленницу» придумали в США.