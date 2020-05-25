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Трилогии, которые так и не будут завершены 

Елена Красовская 8 часов назад
Смотрите видео и узнайте о кинотрилогиях. которые полюбились зрителям, но, видимо, так и не будут завершены. Так, в 1996 году вышел фантастический боевик «День независимости», который стал сенсацией и обогатил авторов. Идея о создании продолжения появилась сразу же, но поклонникам пришлось ждать его почти 20 лет. Увы, лента так разочаровала зрителей, что о третей части уже никто не заикается. Почему разрушились другие трилогии, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» узнал, правда ли, что «Кавказскую пленницу» придумали в США.
Фильмы , Видео , День независимости
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