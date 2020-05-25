Съемочный процесс в кино окутан множеством тайн и загадок. В частности, многие люди недоумевают, как снимаются дети в кино: платят ли их родителям за съемки, как ищут детей для тех или иных ролей, и наконец, как на съемочной площадке оказываются новорожденные дети?

Последний вопрос, пожалуй, больше других волнует телезрителей. "Рамблер" попробовал найти ответ на него.

Во многих штатах США действует закон, согласно которому дети младше 15 дней не могут сниматься в кино. Очевидно, что ребенок, которому уже две недели, отличается от детей, появившихся на свет несколько дней назад. В связи с этим в свое время режиссеры столкнулись с серьезной проблемой: как показывать в кино новорожденных так, чтобы это выглядело правдоподобно?

Именно тогда было решено снимать в фильмах недоношенных детей: они уже достигли возраста 15 дней, необходимого по закону для того, чтобы сниматься в кино, но при этом еще выглядели как новорожденные.

Но чаще всего режиссеры отдают предпочтение не просто недоношенным детям, а недоношенным близнецам. Такая мера позволяет продлить съемочный процесс, но при этом не утомлять детей.

К примеру, в легендарном ситкоме "Друзья" роль дочери Рэйчел Эммы досталась двум девочкам-близнецам — Наоми и Ками Шелдон. В 2020 году им исполнится 18 лет.