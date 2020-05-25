Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему для съемок в кино используют недоношенных детей 

Мира Маркина 2 часа назад
Съемочный процесс в кино окутан множеством тайн и загадок. В частности, многие люди недоумевают, как снимаются дети в кино: платят ли их родителям за съемки, как ищут детей для тех или иных ролей, и наконец, как на съемочной площадке оказываются новорожденные дети?
Последний вопрос, пожалуй, больше других волнует телезрителей. "Рамблер" попробовал найти ответ на него.
Во многих штатах США действует закон, согласно которому дети младше 15 дней не могут сниматься в кино. Очевидно, что ребенок, которому уже две недели, отличается от детей, появившихся на свет несколько дней назад. В связи с этим в свое время режиссеры столкнулись с серьезной проблемой: как показывать в кино новорожденных так, чтобы это выглядело правдоподобно?
Именно тогда было решено снимать в фильмах недоношенных детей: они уже достигли возраста 15 дней, необходимого по закону для того, чтобы сниматься в кино, но при этом еще выглядели как новорожденные.
Но чаще всего режиссеры отдают предпочтение не просто недоношенным детям, а недоношенным близнецам. Такая мера позволяет продлить съемочный процесс, но при этом не утомлять детей.
К примеру, в легендарном ситкоме "Друзья" роль дочери Рэйчел Эммы досталась двум девочкам-близнецам — Наоми и Ками Шелдон. В 2020 году им исполнится 18 лет.
Кадр из сериала "Друзья"
Комментарии
Фильмы , Видео , Друзья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В новом «Холостяке» победила горячая кубинка
В новом «Холостяке» победила горячая кубинка
Опасная Абелла — звезда взрослого кино
Опасная Абелла — звезда взрослого кино
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
10:02
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
Актеры
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
44:11
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
Актеры Фильмы
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
09:00
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
Фильмы
Что общего у Ольги Волковой и старика Хоттабыча
44:07
Что общего у Ольги Волковой и старика Хоттабыча
Актеры
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Долгожданные сиквелы, которые не разочаровали
09:04
Долгожданные сиквелы, которые не разочаровали
Фильмы
Самые спорные фильма прошлого года
12:42
Самые спорные фильма прошлого года
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение