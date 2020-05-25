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Речь идет о сцене, где герой Марти Макфлай ( Майкл Джей Фокс ) смотрит на обложку журнала, который он ошибочно посчитал спортивным, а потом выясняется, что это журнал для взрослых с пикантными фото.

Эти картинки Netflix решил вырезать, а вместе с ними и несколько реплик популярного героя.

"Раз они так небрежно отредактировали часть из нашей любимой трилогии, то кто знает, сколько фильмов они еще испортили?", — возмутились зрители.

После потока зрительских возмущений платформа загрузила оригинальную версию фильма без цензуры.