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Зрителей возмутила цензура в фильме «Назад в будущее 2» 

Диана Товсепова 1 час назад
Поклонников культового фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) возмутило то, что на стриминговой платформе Netflix при его показе вырезали целый эпизод.
Речь идет о сцене, где герой Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) смотрит на обложку журнала, который он ошибочно посчитал спортивным, а потом выясняется, что это журнал для взрослых с пикантными фото.
Эти картинки Netflix решил вырезать, а вместе с ними и несколько реплик популярного героя.
"Раз они так небрежно отредактировали часть из нашей любимой трилогии, то кто знает, сколько фильмов они еще испортили?", — возмутились зрители.
После потока зрительских возмущений платформа загрузила оригинальную версию фильма без цензуры.
Ранее "Рамблер" сообщал о самом популярном фильме в период пандемии.
Фильмы , Видео , Назад в будущее 2 , Майкл Фокс , Netflix
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