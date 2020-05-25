Российские боевики, за которые не стыдно 

В российском кинематографе есть хорошие фильмы с бандитскими разборками, драками, перестрелками и погонями. «Рамблер» расскажет о боевиках, которые достойны вашего внимания.
По сюжету, ветеран чеченской войны Данила Багров пытается вернуться к мирной жизни. Он переезжает в Санкт-Петербург к своему брату Виктору. Однако тот связывается с мафией и втягивает в разборки Данилу. Главную роль в картине сыграл Сергей Бодров-младший.
«Турецкий гамбит»
Кадр из фильма «Турецкий гамбит»
Эраст Фандорин участвует в русско-турецкой войне. Он сбегает из турецкого плена и встречает девушку Варвару, которая приехала повидать своего жениха. Именно благодаря Варваре Эрасту удастся распутать сложное дело о шпионаже. Главные роли в фильме исполнили Егор Бероев, Ольга Красько и Гоша Куценко.
Кадр из фильма «Хардкор»
Прекрасная супружеская жизнь с Эстель — единственное, что помнит Генри после того, как он проснулся в научной лаборатории. Герой выясняет, что его жену похитили злодеи. Генри при поддержке загадочного Джимми пытается спасти возлюбленную, и заодно разобраться в своем прошлом. Главные роли сыграли Данила Козловский, Шарлто Копли и Хейли Беннетт.