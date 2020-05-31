Как в СССР впервые экранизировали Булгакова

В Советском Союзе произведения Михаила Булгакова долгое время были под запретом, а пьеса "Бег" удостоилась личного внимания Иосифа Сталина, который жестко прошелся по произведению писателя. Одна из первых экранизаций драматурга "Бег" была снята по одноименной пьесе, а также по мотивам "Белой гвардии" и "Черного моря". Как картине удалось увидеть свет — в материале "Рамблера".

Сюжет "Бега" завязывался на побеге интеллигенции и офицеров белой гвардии во время Гражданской войны. Писатель закончил работать над пьесой в 1927 году, а уже в следующем году планировалась премьера спектакля по этому произведению. Никто не сомневался в успехе, однако на театрализацию обратил внимание Сталин:

«„Бег“ есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление» — писал вождь писателю Билль-Белоцерковскому.

Так, запрет продлился вплоть до 1957 года, когда задумка была реализована на сцене сталинградского драмтеатра, а публикация самой пьесы состоялась лишь через несколько лет.

Постановщики считали, что утверждение сценария было сродни "булгаковскому чуду", поэтому они сразу же решили применить стандартный прием, пытаясь потратить как можно больше денег, чтобы съемки было сложнее остановить. Позже чиновники все же спохватились и запретили создание картины, однако Алов и Наумов не вняли указу и продолжили работу. В результате руководство сняли с должностей, а на съемочную группу просто махнули рукой.