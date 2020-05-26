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Фильмы, герои которых сошли с ума в изоляции 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Находясь из-за пандемии коронавируса на самоизоляции дома, иногда ловишь себя на мысли, как бы не сойти с ума в четырех стенах. "Рамблер" рассказывает о фильмах, персонажи которых потеряли рассудок, находясь в изоляции от общества.

"Остров проклятых"

Кадр из фильма "Остров проклятых"
Психологический триллер "Остров проклятых", снятый в 2010 году, стал четвертой совместной работой режиссера Мартина Скорсезе и актера Леонардо Ди Каприо. По сюжету двое маршалов, Эдвард Дэниелс и его напарник Чак Оул, приезжают в лечебницу для душевнобольных преступников. Они расследуют дело исчезнувшей пациентки. Эдвард мучается от головных болей и страшных снов о погибшей жене и немецком концентрационном лагере. Все это и обстановка лечебницы со временем заставляют его сомневаться, где вымысел, а где реальность.

"Сияние"

Кадр из фильма "Сияние"
Знаменитый фильм ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" был снят еще в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга. Главную роль в нем сыграл Джек Николсон. Писатель Джек Торранс устраивается смотрителем в гостиницу "Оверлук" на зимний период. Героя фильма не пугает рассказ хозяина отеля о том, что прошлый смотритель сошел с ума и убил свою семью, и он соглашается на работу. Вместе с женой и сыном писатель на пять месяцев приезжает в пустующую гостиницу, отрезанную от мира снежными завалами.

"Другие"

Кадр из фильма "Другие"
В мистическом фильме "Другие" 2001 года главную роль сыграла Николь Кидман. Действие картины разворачивается в 1945 году. Грейс Стюарт живет со своими детьми, дочерью Энн и сыном Николасом, в большом особняке. Муж женщины ушел на войну и не вернулся. А дети страдают необычной болезнью: они не переносят дневной свет. Всем в доме приходится соблюдать правила, но однажды заведенный порядок нарушает что-то потустороннее. Самое интересное в ленте — ее неожиданная развязка.
Комментарии
Фильмы , Видео , Остров проклятых , Другой , Другие , Сияние , Стивен Кинг , Стэнли Кубрик , Николь Кидман , Мартин Скорсезе , Джек Николсон , Леонардо ДиКаприо
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