Фильмы, герои которых сошли с ума в изоляции 

Находясь из-за пандемии коронавируса на самоизоляции дома, иногда ловишь себя на мысли, как бы не сойти с ума в четырех стенах. "Рамблер" рассказывает о фильмах, персонажи которых потеряли рассудок, находясь в изоляции от общества.

Кадр из фильма "Остров проклятых"

Психологический триллер "Остров проклятых", снятый в 2010 году, стал четвертой совместной работой режиссера Мартина Скорсезе и актера Леонардо Ди Каприо . По сюжету двое маршалов, Эдвард Дэниелс и его напарник Чак Оул, приезжают в лечебницу для душевнобольных преступников. Они расследуют дело исчезнувшей пациентки. Эдвард мучается от головных болей и страшных снов о погибшей жене и немецком концентрационном лагере. Все это и обстановка лечебницы со временем заставляют его сомневаться, где вымысел, а где реальность.

Кадр из фильма "Сияние"

Знаменитый фильм ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" был снят еще в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга . Главную роль в нем сыграл Джек Николсон . Писатель Джек Торранс устраивается смотрителем в гостиницу "Оверлук" на зимний период. Героя фильма не пугает рассказ хозяина отеля о том, что прошлый смотритель сошел с ума и убил свою семью, и он соглашается на работу. Вместе с женой и сыном писатель на пять месяцев приезжает в пустующую гостиницу, отрезанную от мира снежными завалами.

Кадр из фильма "Другие"