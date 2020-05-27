Хрущев был в бешенстве: реакция на «Заставу Ильича»

Драматический фильм Марлена Хуциева "Застава Ильича" вышел на экране в 1965 году под названием "Мне двадцать лет" . Съемки картины начались еще в 1959 году, а премьера киноленты затягивалась ввиду постоянных нареканий со стороны Госкино. "Рамблер" рассказывает, что не устроило высшее начальство.

Во время просмотра отснятого материала в Госкино заявили, что фильм получается "крайне фрагментарным и неопределённым по смысловым акцентам", однако были у картины и защитники: С. Герасимов и директор киностудии им. М. Горького Г. Бритиков вступились за домонтажную версию, а М. Ромм признал, что этим фильмом Хуциев "оправдал свою жизнь". Впрочем, резко о картине высказался тогдашний генеральный секретарь Никита Хрущев:

"Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней — не являются олицетворением нашей замечательной молодёжи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развёрнутого строительства коммунизма, освещённое идеями Программы Коммунистической партии!" — в 1963 году критиковал творение Хуциева генсек.

Особенно Хрущева разъярил финальный эпизод, когда главный герой разговаривает с погибшим на фронте отцом. По мнению главы государства, правдивость данной сцены нулевая. И то, что отец не помог сыну советом на вопрос о нахождении правильного пути в жизни — абсолютно неправдоподобно.

Постановщику пришлось вырезать и изменить множество сцен, чтобы картина смогла увидеть свет. Кастрированной кинолента было вплоть до 1988 года, когда комиссия по конфликтным творческим вопросам при Союзе кинематографистов СССР поручила восстановить авторский вариант "Заставы Ильича" ввиду того, что лента является ключевым продуктом сферы кино начала 1960-х годов.