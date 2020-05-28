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Актеры раскрыли закулисье сцен секса в кино 

Lenta.ru 6 часов назад
Профессиональные актеры рассказали, что происходит за кулисами при съемках постельных сцен, а также поделились курьезами, которые в связи с этим происходят на съемочной площадке. Тред с их рассказами на Reddit собрал 13 тысяч одобрительных оценок и почти 1,5 тысячи комментариев.
Юзер birdwatcher3001 заявил, что сниматься в постельных сценах на самом деле не очень сексуально.
«Вместо этого мы все продумываем и репетируем, обговариваем, где будем трогать друг друга, целовать и так далее. Кроме того, процесс обычно координирует специальный человек. Если его нет, то очень важно знать, как говорить партнеру и режиссеру, что ты чувствуешь себя некомфортно», — заметил он. Съемка даже двухминутного эпизода может занять часы, пишет актер.
Бывший актер, а теперь режиссер под ником mywifelakshmi рассказал, что все участники съемочного процесса на площадке ведут себя профессионально и во время съемки секс-сцен сосредоточены на раскрытии характера персонажа. «Всегда используются трусы телесного цвета и носки для пенисов», — поделился он опытом.
Пользователь с ником oobiedoobieman вспомнил, что был очень встревожен, когда прочитал сценарий спектакля и узнал, что ему придется трогать грудь партнерши.
«Но ей было классно. Так что в следующие две недели, что шло представление, ее грудь ощупывали каждый день и дважды по средам и воскресеньям», — описал актер.
По словам комментаторов, за кулисами происходит множество странных и непредвиденных случаев. Например, morokul рассказал, что во время съемок постельной сцены был болен, из-за чего ему приходилось справляться с диареей и постоянно бегать в туалет. Arifterdarkly вспомнил, как странно чувствовал себя в момент, когда режиссер начал зачитывать инструкции. «Было ощущение, что это родители стоят с тобой в ванной», — поделился актер.
Рассказы пользователей Reddit заставили юзера Independent_wishbone вспомнить о том, как однажды он участвовал в сексуальной сцене во время съемок студенческого фильма.
«Это наименее эротичная вещь в истории. В комнате было пять человек, и ты в это время лишь пытаешься не забыть, как это обычно делается. Суперстранно», — заключил он.
В марте 20-летняя порноактриса Виена Роуз (Vienna Rose) предостерегла других девушек от работы в индустрии для взрослых и развенчала мифы о карьере в порно. Так, она рассказала, что представление о том, что работницы секс-индустрии зарабатывают огромные деньги, ошибочно. Кроме того, она отметила, что жизнь деятеля порноиндустрии в Лос-Анджелесе не так роскошна, как это представляется.
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Фильмы , Видео
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