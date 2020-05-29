Фильмы для тех, кто хочет вернуться в офис 

Одни обнаружили, что не могут работать дома, другим наскучила самоизоляция — так или иначе, многие россияне признаются, что соскучились по офисным будням. Для них — подборка «Рамблера».
«Дьявол носит Prada»
Фильм не только для тех, кто помешан на моде. Наверно каждый человек хоть однажды имел дело с таким же невыносимым начальником как Миранда Пристли (Мерил Стрип). Поэтому переживания Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) понятны зрителям.
Молодая американка приезжает покорять Нью-Йорк и становится младшим ассистентом главного редактора журнала «Подиум». Ради дальнейшей протекции ей нужно продержаться хотя бы год на этой должности, несмотря на то, что ее босс — сущая дьяволица.
«Чего хотят женщины»
Обаятельный Ник Маршалл (Мел Гибсон) делает успешную карьеру в рекламном агентстве и также легко соблазняет женщин. Но внезапно он сталкивается с конкуренцией заместо креативного директора с деловой Дарси Мак-Гуайр (Хелен Хант). Неожиданный дар сначала помогает ему, но потом начинает мешать.
Амбициозный брокер Бад Фокс (Чарли Шин) во всем подражает своему кумиру, Гордону Гекко (Майкл Дуглас). Он находит способ приблизиться к нему и начинает карьеру в мире биржевой игры. Однако очень скоро Бад узнает истинное лицо своего босса.
«Здесь курят»
Ник Нэйлор (Аарон Экхарт) занимается пропагандой курения и борьбой с антитабачными активистами. Ник — блестящий лоббист, однако вовсе не убежден в правильности своих действий.
Пенсионер Бен Уиттакер (Роберт де Ниро) устраивается стажером в офис интернет-магазина модной одежды. Его начальница Джулс Остин (Энн Хэтэуэй) сначала не знает, как наладить контакт с возрастным работником. Но скоро оказывается, что старомодный и мудрый Бен нужен компании не меньше, чем она ему.
Продюсер Бекки Фулер (Рэйчел Макадамс) после несправедливого увольнения находит новую работу в утреннем шоу. Она увольняет сомнительного телеведущего и приглашает авторитетного журналиста Майка Помероя (Харрисон Форд), с которым хочет перезапустить шоу.