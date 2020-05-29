Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фильмы для тех, кто хочет вернуться в офис 

Полина Алферова 8 часов назад
Фильмы для тех, кто хочет вернуться в офис
Фото: Кадр из фильма "Доброе утро"
Одни обнаружили, что не могут работать дома, другим наскучила самоизоляция — так или иначе, многие россияне признаются, что соскучились по офисным будням. Для них — подборка «Рамблера».

«Дьявол носит Prada»

Фильм не только для тех, кто помешан на моде. Наверно каждый человек хоть однажды имел дело с таким же невыносимым начальником как Миранда Пристли (Мерил Стрип). Поэтому переживания Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) понятны зрителям.
Молодая американка приезжает покорять Нью-Йорк и становится младшим ассистентом главного редактора журнала «Подиум». Ради дальнейшей протекции ей нужно продержаться хотя бы год на этой должности, несмотря на то, что ее босс — сущая дьяволица.

«Чего хотят женщины»

Обаятельный Ник Маршалл (Мел Гибсон) делает успешную карьеру в рекламном агентстве и также легко соблазняет женщин. Но внезапно он сталкивается с конкуренцией заместо креативного директора с деловой Дарси Мак-Гуайр (Хелен Хант). Неожиданный дар сначала помогает ему, но потом начинает мешать.

«Уолл-Стрит»

Амбициозный брокер Бад Фокс (Чарли Шин) во всем подражает своему кумиру, Гордону Гекко (Майкл Дуглас). Он находит способ приблизиться к нему и начинает карьеру в мире биржевой игры. Однако очень скоро Бад узнает истинное лицо своего босса.

«Здесь курят»

Ник Нэйлор (Аарон Экхарт) занимается пропагандой курения и борьбой с антитабачными активистами. Ник — блестящий лоббист, однако вовсе не убежден в правильности своих действий.

«Стажер»

Пенсионер Бен Уиттакер (Роберт де Ниро) устраивается стажером в офис интернет-магазина модной одежды. Его начальница Джулс Остин (Энн Хэтэуэй) сначала не знает, как наладить контакт с возрастным работником. Но скоро оказывается, что старомодный и мудрый Бен нужен компании не меньше, чем она ему.

«Доброе утро»

Продюсер Бекки Фулер (Рэйчел Макадамс) после несправедливого увольнения находит новую работу в утреннем шоу. Она увольняет сомнительного телеведущего и приглашает авторитетного журналиста Майка Помероя (Харрисон Форд), с которым хочет перезапустить шоу.
Видео дня. Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду
Комментарии
Фильмы , Доброе утро , Стажёр , Уолл-стрит , Рэйчел Макадамс , Гордон Гекко , Майкл Дуглас , Хелен Хант , Чарли Шин , Мел Гибсон , Харрисон Форд , Мерил Стрип , Роберт де Ниро , Энн Хэтэуэй , Аарон Экхарт , Миранда Пристли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая раскрыла причину выбора декольте для эфира
Ведущая раскрыла причину выбора декольте для эфира
Как актриса душила мужчин грудью
Как актриса душила мужчин грудью
Где сейчас Татьяна Миткова
Где сейчас Татьяна Миткова
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда»
13:40
Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда»
Актеры Фильмы
Почему ушла из кино звезда ленты «А зори здесь тихие»
03:57
Почему ушла из кино звезда ленты «А зори здесь тихие»
Актеры
Почему Алексей Петренко ждал роль 11 лет
44:03
Почему Алексей Петренко ждал роль 11 лет
Фильмы Актеры
Где сейчас звезда «Интердевочки»
03:09
Где сейчас звезда «Интердевочки»
Актеры
Как избавились от Сталина в фильме «Ленин в Октябре»
02:50
Как избавились от Сталина в фильме «Ленин в Октябре»
Фильмы
Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду
26:21
Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду
Актеры
Почему запрещали фильм «Любовь и голуби»
26:14
Почему запрещали фильм «Любовь и голуби»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение