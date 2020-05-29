Фильмы для тех, кто хочет вернуться в офис 

Одни обнаружили, что не могут работать дома, другим наскучила самоизоляция — так или иначе, многие россияне признаются, что соскучились по офисным будням. Для них — подборка «Рамблера».

«Дьявол носит Prada»

Молодая американка приезжает покорять Нью-Йорк и становится младшим ассистентом главного редактора журнала «Подиум». Ради дальнейшей протекции ей нужно продержаться хотя бы год на этой должности, несмотря на то, что ее босс — сущая дьяволица.

«Чего хотят женщины»

Обаятельный Ник Маршалл ( Мел Гибсон ) делает успешную карьеру в рекламном агентстве и также легко соблазняет женщин. Но внезапно он сталкивается с конкуренцией заместо креативного директора с деловой Дарси Мак-Гуайр ( Хелен Хант ). Неожиданный дар сначала помогает ему, но потом начинает мешать.

«Здесь курят»

Ник Нэйлор ( Аарон Экхарт ) занимается пропагандой курения и борьбой с антитабачными активистами. Ник — блестящий лоббист, однако вовсе не убежден в правильности своих действий.

Пенсионер Бен Уиттакер ( Роберт де Ниро ) устраивается стажером в офис интернет-магазина модной одежды. Его начальница Джулс Остин (Энн Хэтэуэй) сначала не знает, как наладить контакт с возрастным работником. Но скоро оказывается, что старомодный и мудрый Бен нужен компании не меньше, чем она ему.