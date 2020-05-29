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«Заснул знаменитым»: Андрей Мерзликин вспомнил, как стал популярным 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
«Заснул знаменитым»: Андрей Мерзликин вспомнил, как стал популярным
Фото: Teleprogramma.pro
Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин вспомнил, как к нему пришла популярность. Актер считает, что фраза «проснулся знаменитым» — не про него, он уже засыпал с ощущением всенародной известности.
«Что лукавить? Известность мне принес фильм «Бумер». Помню, что его показывали на Московском кинофестивале… В полночь! Я тоже был на показе и волновался. Когда сеанс закончился, то головы зрителей повернулись в мою сторону. Вот как-то так. Я поймал свой шанс», — рассказал Мерзликин сайту argumenti.ru.
С тех пор, как отметил актер, ему везет в жизни и в карьере, «пока грех жаловаться».
«В жизни бывает так: сегодня не смолкает телефон, а завтра — тишина… Но я люблю свою профессию. Мне интересно все, что происходит на съемочной площадке», — заключил артист.
Напомним, ранее еще одна звезда «Бумера», актер Владимир Сычев признался, что в 90-е был связан с криминалом, пишет сайт Актуальные новости.
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Фильмы , Бумер , Андрей Мерзликин , Владимир Сычев
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