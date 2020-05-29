«Заснул знаменитым»: Андрей Мерзликин вспомнил, как стал популярным 

Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин вспомнил, как к нему пришла популярность. Актер считает, что фраза «проснулся знаменитым» — не про него, он уже засыпал с ощущением всенародной известности.

«Что лукавить? Известность мне принес фильм «Бумер» . Помню, что его показывали на Московском кинофестивале… В полночь! Я тоже был на показе и волновался. Когда сеанс закончился, то головы зрителей повернулись в мою сторону. Вот как-то так. Я поймал свой шанс», — рассказал Мерзликин сайту argumenti.ru.

С тех пор, как отметил актер, ему везет в жизни и в карьере, «пока грех жаловаться».

«В жизни бывает так: сегодня не смолкает телефон, а завтра — тишина… Но я люблю свою профессию. Мне интересно все, что происходит на съемочной площадке», — заключил артист.