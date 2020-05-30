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Лучшие фильмы для азартных людей 

Полина Алферова 7 часов назад
Лучшие фильмы для азартных людей
Фото: Кадр из фильма "Двадцать одно"
Игра в карты похожа на сражение с судьбой, а таинственная сила счастливого случая с давних пор завораживает человека. Поэтому игроки часто становятся героями кинолент. Самые захватывающие — в подборке «Рамблера».

«Мэверик»

Профессиональный игрок Брэт Мэверик (Мел Гибсон) отправляется на чемпионат по покеру всех рек. Ему нужно найти 25 000 долларов для обязательного взноса и живым и здоровым добраться до Сент-Луиса. По дороге к нему присоединяются авантюристка Аннабель Брэнсфорд (Джоди Фостер) и старый маршал Зейн Купер (Джеймс Гарнер).

«Двадцать одно»

Преподаватель высшей математики Микки Роса (Кевин Спейси) собирает команду из пяти лучших студентов MIT, которые с помощью точного расчета должны обыграть казино в Лас-Вегасе. Но Микки не афиширует тот факт, что он сам когда-то точно также пытался обыграть казино с помощью математической теории и чуть не погиб.

«Игрок»

Днем Джим Беннет (Марк Уолберг) преподает литературу в университете и пишет книги. А ночами напролет он пропадает в казино, играет и проигрывает все, что зарабатывает. Джим понимает, что эта зависимость, но не может остановиться. Его долг владельцу казино и другим сомнительным людям достигает внушительных размеров и под ударом оказываются мать Джима и его новая девушка.

«Прогулка по Миссисипи»

Опытный игрок Джерри (Бен Мендельсон) снова на мели. Ему нужно выиграть, чтобы раздать долги. Джерри нужен талисман — им становится начинающий игрок Кёртис (Райан Рейнольдс). Так они начинают странствовать по южным штатам.

«Казино»

Сэм Ротштейн по прозвищу Туз (Роберт Де Ниро) известен своей мастерской игрой на тотализаторе. Он управляет казино в Лас-Вегасе, подчиняясь только мафиозным боссам Среднего Запада. У него есть старый друг Ники Санторо (Джо Пеши), с которым он проворачивает дела, и любовь всей жизни — «ночная бабочка» Джинджер Маккена (Шэрон Стоун). Но вскоре у Сэма начинаются проблемы и с ФБР, и с мафией, и с Джинджер.

«Китайскій сервизъ»

В 1913 году на пароходе «Святитель Николай», который следует в Нижний Новгород, собирается любопытная компания — знаменитая певица Зинаида Волошина (Анна Самохина), граф Строганов (Олег Янковский), купец Сидихин (Сергей Безруков), нефтяной магнат Хундамов (Александр Резалин), а также следователь Мышко (Сергей Никоненко). Мышко знает, что банда мошенников задумала обыграть богатого купца Сатановского (Владимир Меньшов), но не знает, кто именно из пассажиров участвует в афере.
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Комментарии
Фильмы , Игрок , Казино , Мэверик , Двадцать одно , Александр Резалин , Бен Мендельсон , Олег Янковский , Шэрон Стоун , ДЖОДИ ФОСТЕР , Сергей Никоненко , Джеймс Гарнер , Джо Пеши , Мел Гибсон , Роберт де Ниро , Кевин Спейси , Владимир Меньшов , Анна Самохина , Марк Уолберг , Райан Рейнольдс , ФБР
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