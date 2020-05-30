Лучшие фильмы для азартных людей 

Игра в карты похожа на сражение с судьбой, а таинственная сила счастливого случая с давних пор завораживает человека. Поэтому игроки часто становятся героями кинолент. Самые захватывающие — в подборке «Рамблера».
Профессиональный игрок Брэт Мэверик (Мел Гибсон) отправляется на чемпионат по покеру всех рек. Ему нужно найти 25 000 долларов для обязательного взноса и живым и здоровым добраться до Сент-Луиса. По дороге к нему присоединяются авантюристка Аннабель Брэнсфорд (Джоди Фостер) и старый маршал Зейн Купер (Джеймс Гарнер).
Преподаватель высшей математики Микки Роса (Кевин Спейси) собирает команду из пяти лучших студентов MIT, которые с помощью точного расчета должны обыграть казино в Лас-Вегасе. Но Микки не афиширует тот факт, что он сам когда-то точно также пытался обыграть казино с помощью математической теории и чуть не погиб.
Днем Джим Беннет (Марк Уолберг) преподает литературу в университете и пишет книги. А ночами напролет он пропадает в казино, играет и проигрывает все, что зарабатывает. Джим понимает, что эта зависимость, но не может остановиться. Его долг владельцу казино и другим сомнительным людям достигает внушительных размеров и под ударом оказываются мать Джима и его новая девушка.
«Прогулка по Миссисипи»
Опытный игрок Джерри (Бен Мендельсон) снова на мели. Ему нужно выиграть, чтобы раздать долги. Джерри нужен талисман — им становится начинающий игрок Кёртис (Райан Рейнольдс). Так они начинают странствовать по южным штатам.
Сэм Ротштейн по прозвищу Туз (Роберт Де Ниро) известен своей мастерской игрой на тотализаторе. Он управляет казино в Лас-Вегасе, подчиняясь только мафиозным боссам Среднего Запада. У него есть старый друг Ники Санторо (Джо Пеши), с которым он проворачивает дела, и любовь всей жизни — «ночная бабочка» Джинджер Маккена (Шэрон Стоун). Но вскоре у Сэма начинаются проблемы и с ФБР, и с мафией, и с Джинджер.
«Китайскій сервизъ»
В 1913 году на пароходе «Святитель Николай», который следует в Нижний Новгород, собирается любопытная компания — знаменитая певица Зинаида Волошина (Анна Самохина), граф Строганов (Олег Янковский), купец Сидихин (Сергей Безруков), нефтяной магнат Хундамов (Александр Резалин), а также следователь Мышко (Сергей Никоненко). Мышко знает, что банда мошенников задумала обыграть богатого купца Сатановского (Владимир Меньшов), но не знает, кто именно из пассажиров участвует в афере.