Лучшие фильмы для азартных людей 

Игра в карты похожа на сражение с судьбой, а таинственная сила счастливого случая с давних пор завораживает человека. Поэтому игроки часто становятся героями кинолент. Самые захватывающие — в подборке «Рамблера».

Профессиональный игрок Брэт Мэверик ( Мел Гибсон ) отправляется на чемпионат по покеру всех рек. Ему нужно найти 25 000 долларов для обязательного взноса и живым и здоровым добраться до Сент-Луиса. По дороге к нему присоединяются авантюристка Аннабель Брэнсфорд ( Джоди Фостер ) и старый маршал Зейн Купер ( Джеймс Гарнер ).

Преподаватель высшей математики Микки Роса ( Кевин Спейси ) собирает команду из пяти лучших студентов MIT, которые с помощью точного расчета должны обыграть казино в Лас-Вегасе. Но Микки не афиширует тот факт, что он сам когда-то точно также пытался обыграть казино с помощью математической теории и чуть не погиб.

Днем Джим Беннет ( Марк Уолберг ) преподает литературу в университете и пишет книги. А ночами напролет он пропадает в казино, играет и проигрывает все, что зарабатывает. Джим понимает, что эта зависимость, но не может остановиться. Его долг владельцу казино и другим сомнительным людям достигает внушительных размеров и под ударом оказываются мать Джима и его новая девушка.

«Прогулка по Миссисипи»

Опытный игрок Джерри ( Бен Мендельсон ) снова на мели. Ему нужно выиграть, чтобы раздать долги. Джерри нужен талисман — им становится начинающий игрок Кёртис ( Райан Рейнольдс ). Так они начинают странствовать по южным штатам.