7 фильмов о мести 

Месть — мощный мотиватор, двигающий людьми, у которых ничего не осталось. А еще это хорошая канва для захватывающих сюжетов фильмов.

Мгновенная смерть

Спецназовец Джон Брэдли , вышедший на пенсию, налаживает отношения со своей семьей, борется с внутренними демонами и старается вести мирную жизнь. Потому что если сорвется — жди беды.

Кадр из фильма

Но мужчина нечаянно оказывается не в то время и не в том месте, после чего его внучку убивают, а дочь жестоко избивают и насилуют. Теперь мало не покажется никому.

Бладшот

Морпех Рэй Гаррисон, убитый вместе с женой, воскрешен учеными, заменившими его кровь на нанороботов.

Кадр из фильма

Получилась практически неуязвимая машина для убийств, выполняющая все, что ей прикажут. Обретя вторую жизнь, Рэй потерял прошлую — мужчина забыл все, что было раньше. Но однажды воспоминания начинают возвращаться, и суперсолдат решает отомстить виновным в трагедии, случившейся в роковой день…

Апгрейд

Механик Грей Трейс, специализирующийся на раритетных автомобилях, едет с женой к одному из своих клиентов, чинит ему тачку, а на обратном пути попадает в лапы к бандитам, убивающим его Ашу.

Кадр из фильма

Самому Грею выстрелили в позвоночник, навсегда приковав мужчину к инвалидному креслу. Спустя несколько месяцев парализованный Грей, мечтающий покончить жизнь самоубийством, получает предложение внедрить в него высокотехнологичный чип «Стем», который снова позволит ему двигаться. Это идет вразрез с его принципами, но мужчина соглашается — так он сможет отомстить за смерть жены.

Гангстер, коп и дьявол

Основанная на реальных событиях история о серийном убийце, нападавшем на людей с ножом.

Кадр из фильма

Долгое время полиция не занималась расследованием этих преступлений, потому что не считала их связанными, но все изменилось, когда появился первый выживший после нападения. Им оказался глава местной мафии Чхонан Дон-су. Чтобы найти преступника, полиции приходится сотрудничать с криминальным боссом: работа одних — правосудие, желание другого — месть.

Выжившая

Молодая и эффектная девушка Дженифер проводит уик-энд со своим женатым любовником Ричардом. Место их встречи — укромный домик, расположенный посреди пустыни, и никто не должен был узнать о их связи.

Кадр из фильма

Однако уединение пары нарушили друзья Ричарда, приехавшие раньше назначенного им дня. Гости изнасиловали Дженифер, а Ричард решил избавиться от нее и столкнул девушку со скалы. Но Джен оказалась живучая, а еще меткая и целеустремленная.

Невидимка

Софи — слепая пианистка, а её соседка из квартиры этажом выше — дочь влиятельного международного преступника.

Кадр из фильма

Однажды эту опасную соседку убивают, а Софи оказывается единственным свидетелем по делу. Но, несмотря на свою слепоту, София не так беззащитна, как считают и бандиты, и спецслужбы…

Снегоуборщик

Нельс Коксман — примерный семьянин, почетный житель и труженик на ниве ЖКХ (он водитель снегоуборочной машины) в северном курортном городке в Скалистых горах.

Кадр из фильма

Безупречная жизнь мужчины заканчивается, когда сына Нельса убивает могущественный наркобарон. Мужчина, охваченный яростью начинает мстить, а преступная банда, считающая, что за чередой смертей стоят конкуренты, развязывает войну не с теми.