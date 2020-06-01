Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала лучшей полнометражной российской картиной этого года скандальный фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко. В главных ролях сниались Александр Петров, Кристина Асмус и Ваня Янковский.
В жюри премии ассоциации, которая проводится уже 7 лет входят продюсеры Сергей Сельянов, Сергей Мелькумов, Игорь Мишин и другие.
«Мы знаем, как важно, чтобы тебя любили продюсеры, я очень рад, для меня неожиданность, что именно «Текст», я думал, что будет «Холоп», — высказался о победе Шипенко.
Кроме «Холопа» и «Текста», на премию претендовал фильм «Дылда» молодого режиссера Кантемира Балагова.
Ранее «Рамблер» рассказывал о российских боевиках, за которые не стыдно.