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Кто довел режиссера «Самой обаятельной и привлекательной» до инфаркта на съемках 

Мира Маркина 4 часа назад
Кто довел Бежанова до инфаркта на съемках
Фото: Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
На съемках знаменитых кинолент нередко случались курьезные, смешные и даже нелепые инциденты. Но порой происходили и трагичные случаи, когда жизнь одного из участников съемок оказывалась на волоске от смерти.
Так случилось и на съемках легендарной комедии Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная". Что же произошло на съемочной площадке? Выяснял "Рамблер".
Режиссер крайне щепетильно относился ко всему, что происходит на съемках картины. Он требовал, чтобы актеры знали свои реплики наизусть, и строго наказывал даже за самую малейшую импровизацию. Именно перфекционизм Бежанова и стал камнем преткновения между ним и актрисой Татьяной Васильевой, исполнявшей роль Сусанны, подруги главной героини.
Режиссер и артистка неоднократно ссорились, но апогеем ярости Бежанова стал случай, когда Васильева пришла на съемки с рыжими волосами, — до этого актриса была платиновой блондинкой. Режиссер был вне себя от злости, а вот актриса вела себя так, как будто ничего не произошло, — она искренне недоумевала, почему женщина не может сменить образ? Бежанов же был убежден, что Васильева решила "сменить образ" лишь для того, чтобы насолить ему.
Очередная ссора с актрисой закончилась для 45-летнего Бежанова инфарктом и "скорой". Впоследствии ему пришлось провести в больнице больше недели.
Однако проблему с неугодной режиссеру рыжей шевелюрой Васильевой все-таки удалось решить: большую часть фильма она не расставалась со своим головным убором.
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Фильмы , Геральд Бежанов , Татьяна Васильева
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