Кто довел Бежанова до инфаркта на съемках

На съемках знаменитых кинолент нередко случались курьезные, смешные и даже нелепые инциденты. Но порой происходили и трагичные случаи, когда жизнь одного из участников съемок оказывалась на волоске от смерти.

Так случилось и на съемках легендарной комедии Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная". Что же произошло на съемочной площадке? Выяснял "Рамблер".

Режиссер крайне щепетильно относился ко всему, что происходит на съемках картины. Он требовал, чтобы актеры знали свои реплики наизусть, и строго наказывал даже за самую малейшую импровизацию. Именно перфекционизм Бежанова и стал камнем преткновения между ним и актрисой Татьяной Васильевой , исполнявшей роль Сусанны, подруги главной героини.

Режиссер и артистка неоднократно ссорились, но апогеем ярости Бежанова стал случай, когда Васильева пришла на съемки с рыжими волосами, — до этого актриса была платиновой блондинкой. Режиссер был вне себя от злости, а вот актриса вела себя так, как будто ничего не произошло, — она искренне недоумевала, почему женщина не может сменить образ? Бежанов же был убежден, что Васильева решила "сменить образ" лишь для того, чтобы насолить ему.

Очередная ссора с актрисой закончилась для 45-летнего Бежанова инфарктом и "скорой". Впоследствии ему пришлось провести в больнице больше недели.

Однако проблему с неугодной режиссеру рыжей шевелюрой Васильевой все-таки удалось решить: большую часть фильма она не расставалась со своим головным убором.