Почему Лановой отказывался сниматься в «Офицерах» 

Георгия Юматова и В ролях культового фильма «Офицеры» зрителям сейчас сложно представить кого-то, кроме Василия Ланового Алины Покровской . Но мало кому известно, что это трио могло не состояться, а сами съемки фильма оказались под угрозой срыва. О том, что произошло и почему не случилось «провала», рассказывает «Рамблер».

Николай Рыбников, Около сотни актеров пробовались на мужские главные роли. Среди соискателей отмечены Владимир Высоцкий, Георгий Бурков Василий Шукшин . Но режиссеру все время чего-то не хватало в каждом, чтобы поверить в то, что перед ним настоящие офицеры. Между тем, автор сценария фильма Борис Васильев настоятельно советовал Роговому снимать в роли Алексей Трофимова Георгия Юматова. Но с актером в то время режиссеры не слишком стремились работать: Юматов страдал алкогольной зависимостью и мог запросто сорвать съемки. Но в итоге Владимир Роговой решил рискнуть и утвердил Юматова на роль.

Кадр из фильма "Офицеры"

Однажды актер все же сорвался и поставил под угрозу график съемок: поклонники передали актеру водку через окно. Юматов мог в любой момент уйти в запой. На площадку срочно вызвали супругу актера, Музу Крепкогорскую, которая могла влиять на мужа. С ее помощью Юматова удалось привести в чувство, а съемочный процесс пошел своим чередом.

Владимира Наумова “ Василия Ланового Роговой утвердил на роль Ивана Вараввы, но актерский дуэт Юматов-Лановой мог не состояться. Тут имело место актерское соперничество, правда, уже давнее. Дело в том, что Юматов был обижен на Ланового: тому досталась роль Павки Корчагина в фильме Александра Алова Павел Корчагин ”, а Юматов мечтал сыграть эту роль. Тем не менее прошлые обиды были забыты, актеры сумели найти общий язык и составили блестящий тандем.

Кадр из фильма "Офицеры"

Кстати, мало кто знает, что Василий Лановой поначалу отказывался от роли Ивана Вараввы. Актер никак не мог понять, почему его герой не делает ничего, чтобы завоевать женщину, которую любит всю жизнь, почему отказывается от нее. Владимир Роговой вышел из положения, предложив Лановому играть романтика, тогда все сложилось.