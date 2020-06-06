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Почему Лановой отказывался сниматься в «Офицерах» 

Александра Нечаева 2 часа назад
В ролях культового фильма «Офицеры» зрителям сейчас сложно представить кого-то, кроме Василия Ланового, Георгия Юматова и Алины Покровской. Но мало кому известно, что это трио могло не состояться, а сами съемки фильма оказались под угрозой срыва. О том, что произошло и почему не случилось «провала», рассказывает «Рамблер».
На роль Любы в «Офицерах» проходили пробы Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Лариса Голубкина, Ирина Мирошниченко и другие знаменитые актрисы. Но режиссер Владимир Роговой решил предложить роль Алине Покровской. Актрису вызвали на пробы с гастролей, сыграть ей предстояло эпизод, где героиня предстает уже в зрелом возрасте. Покровская волновалась очень, но с поставленной задачей справилась и была утверждена на роль.
Кадр из фильма "Офицеры"
Около сотни актеров пробовались на мужские главные роли. Среди соискателей отмечены Владимир Высоцкий, Георгий Бурков, Николай Рыбников, Василий Шукшин. Но режиссеру все время чего-то не хватало в каждом, чтобы поверить в то, что перед ним настоящие офицеры. Между тем, автор сценария фильма Борис Васильев настоятельно советовал Роговому снимать в роли Алексей Трофимова Георгия Юматова. Но с актером в то время режиссеры не слишком стремились работать: Юматов страдал алкогольной зависимостью и мог запросто сорвать съемки. Но в итоге Владимир Роговой решил рискнуть и утвердил Юматова на роль.
Кадр из фильма "Офицеры"
Однажды актер все же сорвался и поставил под угрозу график съемок: поклонники передали актеру водку через окно. Юматов мог в любой момент уйти в запой. На площадку срочно вызвали супругу актера, Музу Крепкогорскую, которая могла влиять на мужа. С ее помощью Юматова удалось привести в чувство, а съемочный процесс пошел своим чередом.
Василия Ланового Роговой утвердил на роль Ивана Вараввы, но актерский дуэт Юматов-Лановой мог не состояться. Тут имело место актерское соперничество, правда, уже давнее. Дело в том, что Юматов был обижен на Ланового: тому досталась роль Павки Корчагина в фильме Александра Алова и Владимира НаумоваПавел Корчагин”, а Юматов мечтал сыграть эту роль. Тем не менее прошлые обиды были забыты, актеры сумели найти общий язык и составили блестящий тандем.
Кадр из фильма "Офицеры"
Кстати, мало кто знает, что Василий Лановой поначалу отказывался от роли Ивана Вараввы. Актер никак не мог понять, почему его герой не делает ничего, чтобы завоевать женщину, которую любит всю жизнь, почему отказывается от нее. Владимир Роговой вышел из положения, предложив Лановому играть романтика, тогда все сложилось.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Офицеры , Борис Васильев , Светлана Немоляева , Василий Лановой , Павел Корчагин , Георгий Юматов , Людмила Гурченко , Алина Покровская , Александр Алов , Владимир Наумов , Василий Шукшин , Лариса Голубкина , Николай Рыбников , Ирина Мирошниченко , Георгий Бурков , Владимир Роговой
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