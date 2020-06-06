Фильмы для тех, кому нравятся сильные женщины 

В жизни каждой женщины наступает момент, когда ей приходится собрать все силы и превратиться в настоящую супергероиню. О таких женщинах — сегодняшняя подборка «Рамблера».

В 1994 году Шерил Стрэйд ( Риз Уизерспун ) переживает смерть матери и развод с мужем. Чтобы отвлечься, она решается на отчаянный шаг — без подготовки пройти 1770 км тихоокеанской туристической тропы в полном одиночестве.

В основе фильма — реальная история правозащитницы, которая отстаивала права граждан жителей сообщества Хинкли против корпорации, загрязнявшей грунтовые воды.

Импульсивная красотка и дважды разведенная мать троих детей Эрин Брокович ( Джулия Робертс ) благодаря случаю устраивается работать адвокатом, хотя у нее даже нет высшего образования. Она берется за дело без оплаты и выясняет, что корпорация отравляет грунтовые воды канцерогенным хромом — из-за чего сотни жителей города заболели раком. Эрин начинает действовать.

В 1951 году Тилли Даннедж ( Кейт Уинслет ) возвращается в родной город в австралийском глубинке. Еще в детстве ее обвинили в гибели одноклассника и отправили в интернат. Теперь же, будучи профессиональной и успешной модисткой, она хочет разобраться в прошлом и найти истинного виновника.

Кэтрин Уотсон (Джулия Робертс) становится преподавательницей искусства в частном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе в консервативные пятидесятые годы. Она объясняет студенткам, что вовсе необязательно быть только женами и матерями, что женщины имеют право на профессию и независимость. Рассуждения Кэтрин не нравятся ее коллегам и директору колледжа, но находят отклик у студенток.

Сандра (Марион Котияр) узнает, что ее собираются уволить, причем ее коллеги проголосовали за это решение, чтобы получить свои годовые бонусы. Сандра пытается убедить каждого своего сослуживца изменить мнение — и для этого у нее есть только выходные. Однако самое сложное решение предстоит принять самой Сандре.