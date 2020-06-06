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Фильмы для тех, кому нравятся сильные женщины 

Полина Алферова 4 часа назад
Фильмы для тех, кому нравятся сильные женщины
Фото: Кадр из фильма "Дикая"
В жизни каждой женщины наступает момент, когда ей приходится собрать все силы и превратиться в настоящую супергероиню. О таких женщинах — сегодняшняя подборка «Рамблера».

«Дикая»

В 1994 году Шерил Стрэйд (Риз Уизерспун) переживает смерть матери и развод с мужем. Чтобы отвлечься, она решается на отчаянный шаг — без подготовки пройти 1770 км тихоокеанской туристической тропы в полном одиночестве.

«Эрин Брокович»

В основе фильма — реальная история правозащитницы, которая отстаивала права граждан жителей сообщества Хинкли против корпорации, загрязнявшей грунтовые воды.
Импульсивная красотка и дважды разведенная мать троих детей Эрин Брокович (Джулия Робертс) благодаря случаю устраивается работать адвокатом, хотя у нее даже нет высшего образования. Она берется за дело без оплаты и выясняет, что корпорация отравляет грунтовые воды канцерогенным хромом — из-за чего сотни жителей города заболели раком. Эрин начинает действовать.

«Гравитация»

Астронавт-исследователь Райан Стоун (Сандра Буллок) вместе с опытным коллегой Мэттом Ковальски (Джордж Клуни) занимаются ремонтом телескопа «Хаббл». Но корабль сталкивается с космическим мусором и все погибают, кроме Райан и Мэтта. Позже гибнет и Мэтт. Райан приходится в одиночку искать путь домой, на землю.

«Месть от кутюр»

В 1951 году Тилли Даннедж (Кейт Уинслет) возвращается в родной город в австралийском глубинке. Еще в детстве ее обвинили в гибели одноклассника и отправили в интернат. Теперь же, будучи профессиональной и успешной модисткой, она хочет разобраться в прошлом и найти истинного виновника.

«Улыбка Моны Лизы»

Кэтрин Уотсон (Джулия Робертс) становится преподавательницей искусства в частном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе в консервативные пятидесятые годы. Она объясняет студенткам, что вовсе необязательно быть только женами и матерями, что женщины имеют право на профессию и независимость. Рассуждения Кэтрин не нравятся ее коллегам и директору колледжа, но находят отклик у студенток.

«Два дня, одна ночь»

Сандра (Марион Котияр) узнает, что ее собираются уволить, причем ее коллеги проголосовали за это решение, чтобы получить свои годовые бонусы. Сандра пытается убедить каждого своего сослуживца изменить мнение — и для этого у нее есть только выходные. Однако самое сложное решение предстоит принять самой Сандре.

«Железная леди»

Биографический фильм о жизни и судьбе Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании. Тэтчер блестяще сыграла Мэрил Стрип.
Видео дня. Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
Комментарии 1
Фильмы , Гравитация , Дикая , Месть от кутюр , Эрин Брокович , Железная леди , Улыбка Моны Лизы , Два дня, одна ночь , Дикий , Сандра Буллок , Маргарет Тэтчер , Риз Уизерспун , Джордж Клуни , Райан Стоун , Мэрил Стрип , Кэтрин Уотсон , Джулия Робертс , Кейт Уинслет
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