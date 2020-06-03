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Новые российские фильмы про лихие 90-е 

Елизавета Назарова 6 часов назад
В начале 2000-х годов состоялся "бум" фильмов, которые рассказывали про эпоху расцвета бандитизма и рэкета. Сейчас мода на 90-е вернулась, и теперь она выражается не только в возвращении трендовой одежды тех времен. Ностальгируют по 90-м и режиссеры, которые снимают фильмы по теме. "Рамблер" собрал лучшие новые киноленты, посвященные тому неоднозначному временному промежутку.

"Бык", 2019

Этот фильм не просто так получил главную награду "Кинотавра". Сюжет его предельно прост и рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу "Бык". После одной из "стрелок" он попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет московский криминальный авторитет. Конечно делает он это не просто так, поэтому главному герою приходится познать всю суровую реальность 90-х годов.

"Восьмерка", 2014

Кадр из фильма "Восьмерка"
Фильм стал экранизацией одноименной повести Захара Прилепина. Действие разворачивается в 99-м году в небольшом провинциальном городе. Главными героями фильма стали четыре сотрудника ОМОНа. Они недолюбливали местных бандитов, которые держат весь город, но противостояние стало еще сложнее, когда один из сотрудников влюбляется в девушку криминального авторитета.

"Кочегар", 2010

Кадр из фильма "Кочегар"
Середина 1990-х, Санкт-Петербург. История начинается с майора в отставке, который работает и живет в кочегарке. В свободное время герой печатает на машинке рассказ по памяти, но иногда в кочегарку к нему заглядывают самые разные гости. Через рассказ майора мы видим разные типы людей, которые преобладали в России в "лихие 90-е" и то, как они описывали свою жизнь.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Кочегар , Восьмёрка , Стрелок , Захар Прилепин , Антон Быков
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