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Российские фильмы ужасов, которые могут быть чреваты бессонницей 

Мира Маркина 4 часа назад
Российские хорроры, после которых невозможно уснуть
Фото: Кадр из фильма "Письма мертвого человека"
Жанр ужасов в России — отнюдь не самый популярный. Однако даже среди отечественных хорроров можно найти фильмы, которые потрясут до глубины души, а, возможно, и вовсе станут причиной бессонницы. Подробнее об этих картинах — в материале "Рамблера".

"Письма мертвого человека", 1986

Кадр из фильма "Письма мертвого человека"
Завораживающая постапокалиптическая кинолента повествует о Ларсене — лауреате Нобелевской премии, который пытается спастись от последствий ядерной войны в подземелье музея. По ходу фильма герой встречает других выживших и пытается разобраться, почему человечество всегда стремится к самоуничтожению.

"Прикосновение", 1992

Кадр из фильма "Прикосновение"
Следователю Андрею Крутицкому необходимо распутать загадочное дело: молодая мать задушила своего сына, а затем вскрыла себе вены. Вдобавок к этому, после допроса ее любовник так же кончает жизнь самоубийством. В скором времени Крутицкий сталкивается с культом, который прославляет смерть, и даже с призраками.

"Дикая охота короля Стаха", 1979

Кадр из фильма "Дикая охота короля Стаха"
Этнограф Андрей Белорецкий в 1900 году приезжает в белорусское Полесье, где узнает легенду о короле Стахе — однажды мужчину подло убили, и теперь он регулярно возвращается со своей конницей, чтобы отомстить семье убийцы. Поначалу Белорецкий не верит в легенду, но лишь до тех пор, пока вокруг не начинают гибнуть люди.
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Фильмы , Письма мертвого человека
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