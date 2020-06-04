Знаменитого «Фантомаса» с Жаном Маре и Луи де Фюнесом в главных ролях неискушенным советским зрителям показали в 1967 году: фильм попал в широкий прокат по обмену. Первую часть трилогии посмотрели 45 миллионов зрителей, а последнюю, третью, увидели уже 60 миллионов. Правда, в Советском Союзе ходил слух о том, что «Фантомас» — вовсе не трилогия, что у фильма есть и четвертая часть, которую в СССР почему-то не показали. Так ли это на самом деле, рассказывает «Рамблер».

Советские зрители пересказывали друг другу слухи о том, что четвертую часть «Фантомаса» показали только во Франции и в конце этого фильма главный герой наконец-то снял свою маску и явил миру свое настоящее лицо. Разумеется, это не так. Однако, на третьей части создатели фильма заканчивать съемки действительно не собирались.

Мало кто знает, что изначально «Фантомас» задумывался как сериал, его создатели предполагали снять 10 или 12 серий о приключениях комиссара Жюва и знаменитого преступника. И разговоры о четвертой части велись, серьезно обсуждая возможность снять «Фантомаса» в СССР. Но, увы, «Фантомас в Москве» так никогда и не был создан.

Если верить слухам, не захотел дальше принимать участие в проекте Жан Маре, которого роль (по сути две роли) стала тяготить. Не слишком нравилось актеру, что зрителей больше привлекает персонаж Луи де Фюнеса, забавный комиссар Жюв. Но, вероятнее всего, отказом от создания сериала на самом деле стал… ослабевающий интерес к проекту. Невероятный успех фильма на просторах Советского Союза был невероятным, но, между тем, в мировом прокате третья часть «Фантомас против Скотланд-Ярда» показала не слишком хороший результат. Да и критики к фильму уже не были благосклонны.

В результате третью часть фильма отказались финансировать, так «Фантомас» стал трилогией.