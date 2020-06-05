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Вачовски намекнула на истинный смысл красной таблетки в «Матрице» 

Мира Маркина 2 часа назад
Вачовски намекнула на смысл красной таблетки
Фото: Кадр из фильма "Матрица"
Одна из создателей фильма "Матрица", режиссер Лилли Вачовски (бывший Эндрю Пол Вачовски) в беседе с изданием The Hollywood Reporter рассказала о том, что большая часть кинофраншизы была снята в гневе и ярости:
«Это был гнев на капитализм, корпоративную структуру и другие формы угнетения. Кипящая ярость во мне была связана и с моим собственным угнетением, с тем что я прятала себя в шкаф».
Как отмечает издание, именно по этой причине в "Матрицу" было включено множество подтекстов о гендерной принадлежности и смене пола, однако в пример приводится только сцена с синей и красной таблетками.
В свое время радикальные консерваторы, борцы за права человека и адепты теорий заговора приняли эту сцену на свой счет. Однако после того, как братья Вачовски стали женщинами, их киноленты следует рассматривать через призму их борьбы за собственную половую идентичность.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о запутанных сериалах, над которыми придется поломать голову.
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Фильмы , Матрица
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