Вачовски намекнула на смысл красной таблетки

Одна из создателей фильма "Матрица" , режиссер Лилли Вачовски (бывший Эндрю Пол Вачовски) в беседе с изданием The Hollywood Reporter рассказала о том, что большая часть кинофраншизы была снята в гневе и ярости:

«Это был гнев на капитализм, корпоративную структуру и другие формы угнетения. Кипящая ярость во мне была связана и с моим собственным угнетением, с тем что я прятала себя в шкаф».

Как отмечает издание, именно по этой причине в "Матрицу" было включено множество подтекстов о гендерной принадлежности и смене пола, однако в пример приводится только сцена с синей и красной таблетками.

В свое время радикальные консерваторы, борцы за права человека и адепты теорий заговора приняли эту сцену на свой счет. Однако после того, как братья Вачовски стали женщинами, их киноленты следует рассматривать через призму их борьбы за собственную половую идентичность.