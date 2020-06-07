Малоизвестные фильмы с непредсказуемым финалом 

Эти фильмы вам определенно захочется пересмотреть. Рамблер сделал подборку малоизвестных картин с неожиданным концом.

«Не говори никому»

Восемь лет назад Марго погибла от рук серийного убийцы. Однако пойманный маньяк всячески отрицает свою причастность к ее смерти. Через некоторое время рядом с тем местом, где было обнаружено тело Марго, находят еще два трупа. Полиция решает возобновить свое расследование, и в то же время муж героини получает странное письмо на электронную почту со ссылкой на запись с веб-камеры.

Кадр из фильма «Охотники за разумом»

Семь будущих агентов ФБР отправляют на остров пройти решающий тест, чтобы попасть в элитный отдел «охотников за разумом». В ходе задания оказывается, что среди членов группы есть серийный убийца. Оставшиеся в живых должны успеть выявить маньяка, пока он не расправился с каждым поодиночке.

Кадр из фильма «Побочный эффект»

Когда мужа Эмили посадили в тюрьму, у нее начались проблемы с психикой. Спустя четыре года он выходит, а героиня впадает в депрессию и даже пытается покончить с собой. Психотерапевт назначил ей лекарства, однако сама Эмили хочет принимать таблетки, которые ей посоветовала коллега по работе.

Кадр из фильма «Идентификация»

Десять путешественников, чтобы укрыться от ливня, вынуждены остановиться в старом придорожном мотеле. Однако вскоре они обнаруживают, что это место вовсе не спасительное укрытие. Люди начинают гибнуть один за другим. И спустя время выясняется, что они собрались все вместе далеко не по воле судьбы.