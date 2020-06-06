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Слух: Disney разрабатывает ремейк «Чёрного котла» 

Игромания.ру и ещё 4 4 часа назад
Disney разрабатывает ремейк «Чёрного котла»
Фото: Игромания.ру
По слухам, Disney решила заняться разработкой очередного ремейка из своей классической библиотеки — в этот раз выбор пал на «Чёрный котёл».
Оригинальный мультфильм вышел в 1985 году — в его основу легла серия книг «Хроники Придейна» Ллойда Александера, в частности речь идёт о двух первых романах из пяти. В 2016 году студия также приобрела права на киноадаптацию этого цикла.
Согласно источникам, новая лента заново расскажет историю «Котла», первая версия которого не слишком сильно была верна оригиналам. Выйдет проект на Disney+ или в кино — пока непонятно.
Действие оригинального мультика разворачивалось в вымышленной стране, где мальчик-свинопас стремится остановить злого и могущественного Рогатого Короля. Злодей хочет завладеть Чёрным котлом, который поможет воскресить армию нежити и захватить мир.
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Фильмы , Чёрный котёл , Walt Disney
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