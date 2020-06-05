Фильмы для холостяков

Кинематографисты любят показывать беззаботную жизнь холостяков с множеством любовных и не только приключений. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые напомнят женатым мужчинам о радостях вольной жизни.

Бабник по призванию Коннор Мид (Мэттью Макконахи) приезжает на свадьбу своего младшего брата. Там он встречает подругу детства Дженни ( Дженнифер Гарнер ). После обильных возлияний к нему приходит дух любимого дядюшки, такого же убежденного холостяка, который объясняет племяннику, что так жить нельзя. И устраивает ему встречу с призраками всех его женщин, которые показывают ему, как он выглядит со стороны.

«Рождество по соседству»

Писатель Эрик Рэндалл ( Джесси Меткалф ), который в своих книгах рекламирует холостяцкий образ жизни, должен присмотреть за своими племянниками в канун Рождества. Общение с детьми — не его конек, поэтому помощь милой соседки Эйприл Стюарт (Фиона Губелманн) как нельзя кстати. Знакомство с девушкой неожиданным образом повлияет на Эрика.

Алекс Хитченс ( Уилл Смит ) занимается тем, что консультирует скромных и неуверенных в себе парней по вопросам покорения женщин. Но это не пикап, Алекс принципиально работает только с теми клиентами, кто ориентирован на создание семьи. Очередное типичное дело сводит его с журналисткой Сарой Милас ( Ева Мендес ), которая ведет колонку светской хроники. Они скептически относятся к любви и поэтому быстро сближаются. Но Алекс не торопится рассказать девушке о своей работе, опасаясь последствий — и не зря.

Лудо ( Тиль Швайгер ) пишет для таблоидов и не пропускает ни одной юбки. Неудачная попытка получить эксклюзивные фотографии оборачивается условным сроком и исправительными работами в детском саду. Там он встречает свою школьную знакомую Анну ( Нора Чирнер ), которую третировал еще в детстве. И Анна намерена отомстить красавчику.