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Фильмы для холостяков и тех, скучает по вольной жизни 

Полина Алферова 3 часа назад
Фильмы для холостяков
Фото: Кадр из фильма "Призраки бывших подружек"
Кинематографисты любят показывать беззаботную жизнь холостяков с множеством любовных и не только приключений. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые напомнят женатым мужчинам о радостях вольной жизни.

«Призраки бывших подружек»

Бабник по призванию Коннор Мид (Мэттью Макконахи) приезжает на свадьбу своего младшего брата. Там он встречает подругу детства Дженни (Дженнифер Гарнер). После обильных возлияний к нему приходит дух любимого дядюшки, такого же убежденного холостяка, который объясняет племяннику, что так жить нельзя. И устраивает ему встречу с призраками всех его женщин, которые показывают ему, как он выглядит со стороны.

«Рождество по соседству»

Писатель Эрик Рэндалл (Джесси Меткалф), который в своих книгах рекламирует холостяцкий образ жизни, должен присмотреть за своими племянниками в канун Рождества. Общение с детьми — не его конек, поэтому помощь милой соседки Эйприл Стюарт (Фиона Губелманн) как нельзя кстати. Знакомство с девушкой неожиданным образом повлияет на Эрика.

«Правила съёма: Метод Хитча»

Алекс Хитченс (Уилл Смит) занимается тем, что консультирует скромных и неуверенных в себе парней по вопросам покорения женщин. Но это не пикап, Алекс принципиально работает только с теми клиентами, кто ориентирован на создание семьи. Очередное типичное дело сводит его с журналисткой Сарой Милас (Ева Мендес), которая ведет колонку светской хроники. Они скептически относятся к любви и поэтому быстро сближаются. Но Алекс не торопится рассказать девушке о своей работе, опасаясь последствий — и не зря.

«Красавчик»

Лудо (Тиль Швайгер) пишет для таблоидов и не пропускает ни одной юбки. Неудачная попытка получить эксклюзивные фотографии оборачивается условным сроком и исправительными работами в детском саду. Там он встречает свою школьную знакомую Анну (Нора Чирнер), которую третировал еще в детстве. И Анна намерена отомстить красавчику.

«Сердцеед»

Алекс (Ромен Дюрис) профессионально разбивает пары, что приносит ему хороший доход. У него есть кредо: он не вмешивается в жизнь по-настоящему любящих друг друга людей. Однако ему приходится принять заказ, который сводит его с Жюльетт (Ванесса Паради). Она вскоре должна выйти замуж за Джонатана (Эндрю Линкольн). Алекс начинает действовать, но понимает, что он на самом деле влюбился в Жюльетт.
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Комментарии
Фильмы , Призраки бывших подружек , Правила съема: Метод Хитча , Красавчик , Сердцеед , Ванесса Паради , Эндрю Линкольн , Нора Чирнер , Джесси Меткалф , Ева Мендес , Дженнифер Гарнер , Тиль Швайгер , Ромен Дюрис , Уилл Смит
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