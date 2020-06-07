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По каким мультфильмам Disney скоро снимет кино 

Анастасия Иванова 4 часа назад
По каким мультфильмам Disney скоро снимет кино
Фото: Кадр из мультфильма «101 далматининец»
Студия Disney уже несколько лет занимается перезапуском своих анимационных проектов. «Рамблер» расскажет, какие мультфильмы Disney собирается переснять в ближайшее время.

«Стервелла»

Фильм основан на мультфильме «101 далматинец». По слухам, картина расскажет предысторию становления главной злодейки Круэллы и о ее одержимости черными пятнами на белом фоне. Выход фильма запланирован на 2021 год. Главную роль исполнит Эмма Стоун.

«Русалочка»

Историю о подводной принцессе Ариэль снимает режиссер фильмов «Чем дальше в лес» и «Мэри Поппинс возвращается» Роб Маршал. Главную роль в картине исполнит афроамериканская актриса Холли Бэйли. Выход фильма также запланирован на 2021 год.

«Белоснежка и семь гномов»

Экранизация сказки Гримм запланирована на 2022 год. А режиссером проекта выступит Марк Вебб, работавший над фильмом «Новый Человек-паук».
Компания Disney также анонсировала работу над проектами, основанными на мультфильмах «Питер Пэн и Венди», «Лило и Стич», «Горбун из Нотр Дама», «Бэмби» и «Геркулес».
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Фильмы , Белоснежка и семь гномов , Геркулес , Горбун из Нотр Дама , Новый Человек-Паук , 101 далматинец , Русалочка , Лило и Стич , Чем дальше в лес , Мэри Поппинс возвращается , Эмма Стоун , Холли Бэйли , Питер Пэн
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