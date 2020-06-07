По каким мультфильмам Disney скоро снимет кино 

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Студия Disney уже несколько лет занимается перезапуском своих анимационных проектов. «Рамблер» расскажет, какие мультфильмы Disney собирается переснять в ближайшее время.

«Стервелла»

Фильм основан на мультфильме «101 далматинец» . По слухам, картина расскажет предысторию становления главной злодейки Круэллы и о ее одержимости черными пятнами на белом фоне. Выход фильма запланирован на 2021 год. Главную роль исполнит Эмма Стоун