По каким мультфильмам Disney скоро снимет кино 

Студия Disney уже несколько лет занимается перезапуском своих анимационных проектов. «Рамблер» расскажет, какие мультфильмы Disney собирается переснять в ближайшее время.
«Стервелла»
Фильм основан на мультфильме «101 далматинец». По слухам, картина расскажет предысторию становления главной злодейки Круэллы и о ее одержимости черными пятнами на белом фоне. Выход фильма запланирован на 2021 год. Главную роль исполнит Эмма Стоун.
Историю о подводной принцессе Ариэль снимает режиссер фильмов «Чем дальше в лес» и «Мэри Поппинс возвращается» Роб Маршал. Главную роль в картине исполнит афроамериканская актриса Холли Бэйли. Выход фильма также запланирован на 2021 год.
Экранизация сказки Гримм запланирована на 2022 год. А режиссером проекта выступит Марк Вебб, работавший над фильмом «Новый Человек-паук».
Компания Disney также анонсировала работу над проектами, основанными на мультфильмах «Питер Пэн и Венди», «Лило и Стич», «Горбун из Нотр Дама», «Бэмби» и «Геркулес».