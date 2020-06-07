Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фильмы, которые помогут расслабиться после рабочего дня 

Анастасия Иванова 46 минут назад
Фильмы, которые помогут расслабиться после работы
Фото: Кадр из фильма «Стажер»
После сложного трудового дня иногда хочется отвлечься и посмотреть какой-нибудь хороший фильм. «Рамблер» сделал подборку картин для тех, кто хочет расслабиться после работы.

«Стажер»

Для 70-летнего вдовца Бена Уитакера, роль которого исполнил Роберт Де Ниро, выход на пенсию — вовсе не конец. Успешно пройдя собеседование, он становится стажером в интернет-магазине модной одежды. Одну из главных ролей также исполнила Энн Хэтэуэй.

«Starперцы»

Кадр из фильма «Starперцы»
Четверо друзей знакомы уже более полувека. И когда один из них решает попрощаться с холостой жизнью, товарищи предлагают ему хорошенько отдохнуть в Вегасе. Однако они не подозревают, как за десятилетия изменился Город Грехов.

«Маленькие секреты большой компании»

Кадр из фильма «Маленькие секреты большой компании»
Бывший миллионер решает продать виллу на берегу моря. Однако его друзья устроили сюрприз и ворвались к нему в дом, чтобы поздравить с юбилеем. Но что-то пошло не так.

«Ешь, молись, люби»

Кадр из фильма «Ешь, молись, люби»
Замужняя Элизабет Гилберт в один момент понимает, что она живет не той жизнью, о которой мечтала. После болезненного развода Гилберт отправляется в путешествие, чтобы открыть новые горизонты и познать себя.
Видео дня. Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
Комментарии
Фильмы , Starперцы , Ешь, молись, люби , Стажёр , Роберт де Ниро , Энн Хэтэуэй , Элизабет Гилберт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Что показывает юная актриса взрослого кино
Что показывает юная актриса взрослого кино
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
07:07
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
Актеры
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
03:24
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Актеры
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
13:08
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
Сериалы
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
04:34
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Гори, гори ясно
01:00
Гори, гори ясно
Фильмы
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
01:02
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
Актеры
Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»
05:15
Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение