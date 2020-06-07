Фильмы, которые помогут расслабиться после работы

После сложного трудового дня иногда хочется отвлечься и посмотреть какой-нибудь хороший фильм. «Рамблер» сделал подборку картин для тех, кто хочет расслабиться после работы.

Для 70-летнего вдовца Бена Уитакера, роль которого исполнил Роберт Де Ниро , выход на пенсию — вовсе не конец. Успешно пройдя собеседование, он становится стажером в интернет-магазине модной одежды. Одну из главных ролей также исполнила Энн Хэтэуэй

Кадр из фильма «Starперцы»

Четверо друзей знакомы уже более полувека. И когда один из них решает попрощаться с холостой жизнью, товарищи предлагают ему хорошенько отдохнуть в Вегасе. Однако они не подозревают, как за десятилетия изменился Город Грехов.

«Маленькие секреты большой компании»

Кадр из фильма «Маленькие секреты большой компании»

Бывший миллионер решает продать виллу на берегу моря. Однако его друзья устроили сюрприз и ворвались к нему в дом, чтобы поздравить с юбилеем. Но что-то пошло не так.

Кадр из фильма «Ешь, молись, люби»