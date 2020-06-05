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3 культовых фильма эпохи перестройки 

Стелла Шмель 1 час назад
3 культовых фильма эпохи перестройки
Фото: Кадр из фильма "Авария - дочь мента"
Эпоха перестройки — крайне сложный и многогранный период для всех, кто жил в Советском Союзе. Культура и в частности кинематограф тоже сменили свой вектор под влиянием того времени. Именно в тот период фильмы стали остро отображать проблемы, назревавшие тогда в обществе. "Перестроечное" кино — это социальный манифест, который обнажил самое грязное и неприятное глазу простого обывателя. Некоторые из культовых фильмов того периода — в подборке "Рамблера".

"Авария — дочь мента" (1989)

У сержанта милиции — огромные проблемы со взаимопониманием со своей дочерью-подростков. Пока тот ловит неформалов в подворотнях, сама девочка ударяется с головой в тусовки с плохой компанией.
Кадр из фильма "Авария — дочь мента"
Любое ее решение — бунт и протест, желание напакостить родственникам и, особенно, отцу — еще больше разобщает семью. Конечно, ее желание протеста в один момент заставляет ее попасть в очень нехорошую ситуацию.

"Меня зовут Арлекино" (1988)

Хит 1988 года — "Меня зовут Арлекино". Кинолента рассказывает историю Олега Фомина, юноши, готового проживать свою молодость ярко (в его понимании). Вместе с компанией таких же подростков он живет на полустанке и занимаются разбоем и хулиганством. Но им так не кажется — они считают, что у них есть идеологический мотив, как им видится, единственно верный.
Кадр из фильма "Меня зовут Арлекино"
Но порядок его жизни нарушается, когда он сталкивается с компанией людей, живущих совсем другими принципами.

"Нога" (1991)

В свои 19 лет Валера уже познал все ужасы жизни, будучи на службе.
Кадр из фильма "Нога"
"Нога" — один из главных российских фильмов о войне, где главный герой теряет не только конечность, но и веру в светлое будущее.
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Комментарии 1
Фильмы , Олег Фомин
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