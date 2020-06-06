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В Калифорнии ожидается возобновление кинопроизводства 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
В Калифорнии ожидается возобновление кинопроизводства
Фото: Газета.Ru
В штате Калифорния возобновление съемок фильмов и телепередач ожидается с 12 июня. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Однако соответствующее решение будет принято после разрешения инспектора системы здравоохранения.
В канцелярии губернатора штата Гевина Ньюсома уточнили изданию, что это является обязательным условием для принятия решения о возобновлении теле-, кино— и музыкального производства на территории Калифорнии.
Там добавили, что при этом протоколы безопасности должны будут соблюдаться на протяжении работы актерским составом, а также съемочными группами и остальными сотрудниками для снижения рисков передачи коронавирусной инфекции.
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