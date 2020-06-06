Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Андрей Кончаловский объяснил, в чем различие между эротикой и порнографией 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
Кончаловский назвал разницу между эротикой и порно
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram пояснил, в чем основные различия между эротикой и порнографией. Специально для этого он разместил кадр из картины «Возлюбленные Марии». В этой ленте он выступил режиссером.
Как заметил супруг актрисы Юлии Высоцкой, эротика — это описание или изображение сексуального смысла. При просмотре подобных сцен требуется включать воображение, фантазию. Если идет чтение эротического текста, то это приводит к сопереживанию и будит в читателе чувственное возбуждение.
Порнографию же режиссер считает действием, которое направлено в лоб. Она, как думает режиссер, убивает творческое воображение. Людьми в такие моменты двигает простая животная потребность удовлетвориться. Им очень быстро становится скучно, и они выключают телевизор.
«Эротика — это искусство. Порнография — это эксплуатация с целью заставить тебя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведет к опустошению»
Видео дня. Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
Teleprogramma.pro: последние новости
Disney планирует заняться экранизацией мультфильма «Черный котел» Disney планирует заняться экранизацией мультфильма «Черный котел» «Прятала себя в шкаф»: Лилли Вачовски призналась, что «Матрица» была снята в гневе и ярости «Прятала себя в шкаф»: Лилли Вачовски призналась, что «Матрица» была снята в гневе и ярости Объявлена официальная программа отмененного Каннского кинофестиваля Объявлена официальная программа отмененного Каннского кинофестиваля
Комментарии 3
Фильмы , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто придумал снимать советского Шерлока Холмса
Кто придумал снимать советского Шерлока Холмса
Гузеева подняла на смех невесту в «Давай поженимся!»
Гузеева подняла на смех невесту в «Давай поженимся!»
Что известно о новом сериале «Чума!» от Шнурова
Что известно о новом сериале «Чума!» от Шнурова
Назван состав «Людей Икс» в киновселенной Marvel
Назван состав «Людей Икс» в киновселенной Marvel
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
07:07
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
Актеры
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
03:24
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Актеры
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
13:08
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
Сериалы
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
04:34
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Гори, гори ясно
01:00
Гори, гори ясно
Фильмы
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
01:02
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
Актеры
Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»
05:15
Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение