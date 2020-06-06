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Стало известно, когда Голливуд вновь начнет снимать фильмы 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, когда Голливуд возобновит съемки
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда в Голливуде возобновится работа по созданию новых кинолент. Производство фильмов, многосерийных шоу, а также музыки может начаться уже 12 июня. Об этом рассказали в канцелярии губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, Сообщает Los Angeles Times.
Отмечается, что для возобновления съемок необходимо будет получить разрешение у инспектора здравоохранения. На площадках будут действовать особые условия — строгий санитарный контроль. Например, больше не будет шведского стола, а портативный реквизит будут стирать после каждой смены.
Ранее "Рамблер" писал, что стали известны последние слова Бодрова перед гибелью.
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