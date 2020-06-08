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Названы лучшие фильмы для победы над депрессией 

Диана Товсепова 33 минуты назад
Названы лучшие фильмы для победы над депрессией
Фото: Кадр из фильма "Подруги президента"
Портал Collider подготовил список фильмов, которые способны избавить вас от плохого настроения и переключить на позитивные мысли.
В топ-лист фильмов-антидепрессантов вошли 25 картин разных жанров. В основном к просмотру рекомендуются мультфильмы.
Среди таких мультфильмов оказались «Аладдин», «Американский хвост», «Зверополис», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» и «Холодное сердце».
Конечно, не обошлось и без культовых картин вроде «Принцессы-невесты», «Гарри Поттера» и «Волшебника страны Оз».
В числе комедий названы «Бестолковые», «Матильда», «Клетка для пташек», «Добейся успеха», «Подруги президента», «Школа рока», «Эльф» и криминальный хит «Одиннадцать друзей Оушена».
В топ-лист попали и мюзиклы Среди фильмов других жанров в («Синг Стрит», «Поющие под дождем») и мелодрамы («Амели», «Влюбленный Шекспир», «Подстава»).
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Фильмы , Зверополис , Матильда , Школа рока , Бестолковые , Аладдин , Одиннадцать друзей Оушена , Добейся успеха , Подстава , Эльф , Волшебник страны Оз , Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек , Влюбленный Шекспир , Холодное сердце , Гарри Поттер
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