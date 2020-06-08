Названы лучшие фильмы для победы над депрессией 

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Портал Collider подготовил список фильмов, которые способны избавить вас от плохого настроения и переключить на позитивные мысли.

В топ-лист фильмов-антидепрессантов вошли 25 картин разных жанров. В основном к просмотру рекомендуются мультфильмы.