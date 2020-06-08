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Почему Шолохов не хотел, чтобы Бондарчук снимал «Судьбу человека» 

Александра Нечаева 2 часа назад
Идея Сергея Бондарчука снять фильм по рассказу Шолхова не сразу пришлась по вкусу самому писателю и руководству «Мосфильма». Сам автор не верил, что Бондарчук справится с режиссурой и исполнением главной роли. О том, почему не было доверия и как в результате воспринял фильм Шолохов, рассказывает «Рамблер».
Сергей Бондарчук загорелся идеей снять «Судьбу человека» буквально сразу после того, как прочитал этот рассказ, опубликованный в газете «Правда». Но путь к реализации этой идеи оказался весьма непростым.
Картина должна была стать режиссерским дебютом Бондарчука, который к этому времени уже был популярным актером. Поэтому Шолохов не был уверен, что режиссеру-дебютанту удастся справиться с поставленной задачей. Кроме того, в «Судьбе человека» одним из главных вопросов была тема военного плена. В кино в то время предпочитали молчать о таких темах, и то, о чем могли позволить сказать именитому писателю, начинающему режиссеру упоминать в своей работе было опасно. И в целом руководство «Мосфильма» было уверено, что материала на художественный фильм по рассказу набрать не удастся.
Однако Бондарчук был слишком увлечен идеей, чтобы отступать. Он побывал на родине Шолохова, изучал образ жизни деревенских людей и в итоге Шолохов признал, что режиссер справится с задачей. Также писатель поменял мнение и о желании Бондарчука сыграть главную роль. Шолохов был категорически против того, что режиссер решил воплотить на экране образ фронтовика Андрея Соловьева самостоятельно.
Писатель был уверен что передать характер героя из народа Бондарчуку, всю жизнь прожившему в городе, не удастся. Однако артист так самозабвенно работал над ролью, сумел так «мимикрировать» под образ, что Шолохов сдался и признал, что Андрей Соловьев в исполнении Бондарчука получился именно таким, каким он его и задумывал.
Комментарии 3
Фильмы , Видео , Судьба человека , Сергей Бондарчук , Андрей Соловьев , газета "Правда"
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