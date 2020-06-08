Фильмы для тех, кто хочет узнать историю США

Массовые протесты в США стали предметом бурных дискуссий в интернете. О расовом вопросе высказались даже те, кто историю Соединенных Штатов знает весьма поверхностно. «Рамблер» сделал подборку исторических фильмов, которые все объяснят.

В 1776 году Бенджамин Мартин ( Мел Гибсон ), вдовец и отец семерых детей, должен сделать выбор, воевать ли за независимость 13 колоний или поддержать британскую корону. Мартин хочет сохранить нейтралитет, но личная трагедия вынуждает его изменить решение. Интересная деталь ленты: за свободу новой страны воюет и чернокожий Оккам (Джей Арлен Джонс), хотя рабство отменят почти через 100 лет.

Цитата: «Почему я должен обменять одного тирана, находящегося в трёх тысячах милях отсюда, на три тысячи тиранов, в одной миле отсюда?»

Амстердам ( Леонардо Ди Каприо ) возвращается в Нью-Йорк в разгар войны Севера и Юга, чтобы отомстить за смерть отца, вожака ирландской банды. Тот был убит по приказу босса группировки из коренных американцев Билла Каттинга ( Дэниэл Дэй-Льюис ) по прозвищу «Мясник» . Все это происходит на фоне уличных войн между местными жителями и иммигрантами, которые обязаны воевать за свою новую родину на стороне северных штатов против южных.

Цитата: «Земля вращается, но мы не чувствуем этого движения. Но вот однажды ночью ты поднимаешь глаза. Всего одна искра — и вот уже всё небо горит».

В 1841 году музыкант Соломон Нортап (Чиветел Эджиофор) из Саратоги-Спрингс приезжает в Вашингтон на гастроли. Вечером он отмечает свой успех, а утром обнаруживает себя в цепях. Его спутники сдали его как беглого раба Платта, на которого он оказался похож. Ему предстоит выдержать 12 лет рабства в южных штатах.

Цитата: «Я не хочу выживать, я хочу жить».

«Свободный штат Джонса»

Во время гражданской войны в США фермер Ньютон Найт (Мэттью Макконахи) вместе с товарищами дезертирует из армии южан. Своей базой они делают округ Джонс, куда бегут и другие жертвы войны. Найт встречает бывшую рабыню Рейчел (Гугу Мбата-Роу) и, несмотря на косые взгляды, предлагает ей официальный брак. Фильм основана на реальной истории, в картине приняли участие потомки Ньюта Найта.

«Танцующий с волками»

Джон Данбар ( Кевин Костнер ) после ранения, полученного в ходе войны Севера и Юга, отправляется на западный фронтир и оказывается в заброшенном форте Седжвик. Данбар не может получить подкрепления и остается один на один с племенем сиу. Вскоре общение с индейцами навсегда изменит его жизнь.

Цитата: «В каждом есть граница, ждущая первооткрывателя».

Классика золотой эры Голливуда показывает редкую и непопулярную точку зрения — взгляд южан на войну Севера и Юга. Скарлетт О’Хара ( Вивьен Ли ), дочь плантатора, вынуждена выживать во время гражданской войны. Она пытается спасти свой дом и позаботиться о своих близких.

Цитата: «Земля — единственное на свете, что имеет ценность, единственное, что вечно, и не мешало бы тебе зарубить себе это на носу! Единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться… и умереть!»