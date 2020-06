Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные» 

Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.

Вчера, 8 июня, Ник Кондо оставил небольшую запись в Twitter, отметив, что это был «его первый день на работе».

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF

— Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Заниматься проектом команде авторов предстоит ещё немало времени, поскольку его премьера состоится только 7 октября 2022 года — изначально релиз был намечен на апрель, но в дело вмешалась пандемия коронавируса.

Несмотря на то, что многие детали сиквела держат в тайне, во время недавнего онлайн-просмотра первой части авторы упомянули, что зрителей ждёт немало сюрпризов.

К примеру, по плану в первом мультфильме должен был быть грандиозный сбор Пауков из фильмов, однако студия посчитала, что это было бы «слишком рано». Возможно, для сиквела такая идея уже будет в самый раз.

