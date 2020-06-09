Отечественные фильмы, обличающие жизнь в России 

Если к российским комедиям многие зрители относятся со скепсисом, то драмы, обличающие истинную суть жизни в России, пользуются большим успехом. Причем не только в нашей стране, но и за рубежом.

"Рамблер" сделал подборку проникновенных картин о родине, созданных отечественными режиссерами.

"Левиафан", 2014

Кадр из фильма "Левиафан"

Автослесарь Сергеев вместе с супругой Лилией и сыном живет в небольшом городке на берегу моря. Жизнь героя идет своим чередом до тех пор, пока нечистый на руку мэр не решает изъять его дом и землю для личных нужд. Сергеев проигрывает несколько судов и обращается за помощью к товарищу, московскому адвокату Дмитрию. Вот только приезд последнего влияет на жизнь Сергеева отнюдь не так, как он хотел.

Кадр из фильма "Дурак"

800 человек проживают в аварийном здании — общежитии, которое может рухнуть в любой момент. Однако власти не намерены решать проблему, и тогда помочь оказавшимся в опасности людям решает простой сантехник. Вот только удастся ли ему это?

Кадр из фильма "Нелюбовь"