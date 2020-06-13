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Фильмы, в которых несколько ролей играет один актер 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Фильмы, где несколько ролей играет один актер
Фото: Кадр из фильма «Тайна 7 сестер»
Некоторым актерам в рамках одного фильма приходилось вживаться сразу в несколько ролей. «Рамблер» предлагает вспомнить некоторых из них.

«Тайна 7 сестер»

Действие происходит в середине XXI века, где семейным парам разрешается иметь только одного ребенка. Однажды в одной семье рождается семь близняшек, и тогда их ближайшие родственники решают нарушить закон, чтобы сохранить жизнь каждой из них. И чтобы остальные люди ничего не заподозрили, родители дали имена девочкам в честь дней недели. Так они и выходят на улицу — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает. Главную роль в фильме исполнила Нуми Рапас.

«Трое в лодке, не считая собаки»

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»
А вот в советском кинематографе мастером перевоплощений стал Андрей Миронов. По сюжету, трое холостых приятелей решили стать ближе к природе и отправиться в лодочное путешествие по Темзе, взяв с собой собаку. В фильме актер исполнил шесть ролей.

«Адаптация»

Кадр из фильма «Адаптация»
Фильм рассказывает историю двух близнецов, роли которых исполнил Николас Кейдж. Один из братьев, Чарли, решает написать сценарий о том, что происходит в его жизни. Вскоре автор замечает, что вымысел и действительность начинают переплетаться самым неожиданным образом.
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Фильмы , Тайна 7 сестер , Трое в лодке, не считая собаки , Николас Кейдж , Андрей Миронов
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