Фильмы, где несколько ролей играет один актер

Некоторым актерам в рамках одного фильма приходилось вживаться сразу в несколько ролей. «Рамблер» предлагает вспомнить некоторых из них.

Действие происходит в середине XXI века, где семейным парам разрешается иметь только одного ребенка. Однажды в одной семье рождается семь близняшек, и тогда их ближайшие родственники решают нарушить закон, чтобы сохранить жизнь каждой из них. И чтобы остальные люди ничего не заподозрили, родители дали имена девочкам в честь дней недели. Так они и выходят на улицу — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает. Главную роль в фильме исполнила Нуми Рапас.

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

А вот в советском кинематографе мастером перевоплощений стал Андрей Миронов . По сюжету, трое холостых приятелей решили стать ближе к природе и отправиться в лодочное путешествие по Темзе, взяв с собой собаку. В фильме актер исполнил шесть ролей.

«Адаптация»

Кадр из фильма «Адаптация»