Фильмы, которые запретили в перестройку 

Советские и зарубежные фильмы в «перестроечное» время в СССР не показывались в кино и по телевидению по разным причинам, главной из которых была идеологическая — по мнению партийных функционеров, наш народ не должен был потреблять отечественную и западную кинематографическую продукцию, в которой пропагандировались пьянство, насилие и половая распущенность.

«Ирония судьбы или С легким паром!»

За время горбачевской «перестройки» этот фильм по советскому ЦТ был показан только раз, в 1989 году. Прежде, с момента первого показа по телевидению в 1976 году, эта «новогодняя» работа Эльдара Рязанова демонстрировалась едва ли не ежегодно и, как правило, накануне Нового года. Как считают кинокритики, подобная «опала» была связана с сюжетом картины, целиком и полностью построенном на хмельной выходке главного героя фильма Жени Лукашина, спьяну кардинальным образом изменившего свою личную жизнь. В рамках проводимой при Горбачеве антиалкогольной кампании демонстрация подобного рода картин, равно как и отдельных эпизодов употребления алкоголя в кино решительно пресекалась. К 1989 году стало ясно, что очередные масштабные ограничительные антиалкогольные меры, проводимые советским государством, ожидаемых результатов не принесли.

«Греческая смоковница»

По словам известного переводчика зарубежных фильмов Дмитрия Пучкова (Гоблина), за демонстрацию видео с этим зарубежным фильмом 1976 года выпуска в 80-е в Советском Союзе вполне можно было загреметь в тюрьму по статье 228 УК РСФСР (изготовление, демонстрация, хранение и распространение порнографической продукции).

Кроме того, порнографическими картинами в СССР в то время считались такие западные фильмы как «Эммануэль» , «9 с половиной недель», «Калигула», «Турецкие наслаждения» и многие другие. Что, впрочем, не мешало им становиться лидерами подпольного советского видеопроката.

«Звездные войны»

За 10 лет после выхода этого культового американского фильма Джорджа Лукаса , с 1977 по 1987 годы советская пресса и отечественные авторы публицистических книг основательно прошлись по данному киношедевру — начиная от «Литературной газеты» (она опубликовала разгромную рецензию первой) и заканчивая публицистами, чьи книги были выпущены московскими издательствами «Искусство» и «Правда» (1987 год). «Литературка» называла западный зрительский ажиотаж, связанный с показом «ЗВ», «кинопсихозом», а сюжет самого фильма — «примитивным». Публицисты-кинокритики охарактеризовали творение Лукаса как попытку американцев с помощью определенных деталей в картине намекнуть на негативные процессы, происходящие в СССР.

«Рэмбо-3»

Снятый в 1988 году Питером Макдональдом фильм известной американской серии боевиков с Сильвестром Сталлоне в главной роли был официально запрещен к показу в кинотеатрах СССР и на ТВ: Рэмбо по сюжету сражается с советскими военнослужащими в Афганистане. В фильме много откровенных ляпов, связанных с изображением наших солдат и офицеров, а также отечественного вооружения и боевой техники. В свое время «Рэмбо-3» вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самое жестокое кино за всю историю мирового кинематографа: за 102 минуты там убивают 132 человека и продемонстрирована 221 сцена насилия.