«Унесенные ветром» убрали из-за расовых тем

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
"Унесенные ветром" долгое время подвергался критике за романтизирование рабства, пишет издание. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".
В центре сюжета фильма события Гражданской войны, на фоне которых красотка Скарлетт О'Хара пытается не только выжить и заново отстроить жизненный уклад, но и найти настоящую любовь. "Унесенные ветром" стала первой полнометражной цветной картиной, фильм получил восемь премий "Оскар" и помог завоевать любовь миллионов зрителей исполнителям главных ролей — Вивьен Ли и Кларку Гейблу.
Ранее американский телеканал Paramount Network отказался от сериала "Полицейские" (Cops), 33-й сезон которого должен был стартовать 15 июня, на фоне масштабных протестов в США. Организация по защите гражданских прав Color of Change с 2013 года добивалась закрытия сериала, обвиняя продюсеров и рекламодателей в создании "унижающего человеческое достоинство изображении чернокожих американцев и системы уголовного правосудия".