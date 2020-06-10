«Унесенные ветром» убрали из-за расовых тем

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.

"Унесенные ветром" долгое время подвергался критике за романтизирование рабства, пишет издание. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".

В центре сюжета фильма события Гражданской войны, на фоне которых красотка Скарлетт О'Хара пытается не только выжить и заново отстроить жизненный уклад, но и найти настоящую любовь. "Унесенные ветром" стала первой полнометражной цветной картиной, фильм получил восемь премий "Оскар" и помог завоевать любовь миллионов зрителей исполнителям главных ролей — Вивьен Ли и Кларку Гейблу.