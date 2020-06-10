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Каким будет последний фильм Квентина Тарантино 

Елена Красовская 8 часов назад
Видео рассказывает, каким может стать последний фильм Квентина Тарантино. Режиссёра с необычным взглядом, в проекты к которому стремятся попасть самые знаменитые актёры, уже давно называют культовым. В прошлом году вышел его очередной фильм «Однажды в Голливуде», и это была девятая картина Квентина. Поклонников премьера одновременно и обрадовала, и расстроила. И всё потому, что Тарантино заявил, что окончит карьеру, сняв десять фильмов. Какой же будет его последняя лента?
Ранее «Рамблер» назвал отечественные фильмы, обличающие жизнь в России.
Фильмы , Видео , Квентин Тарантино
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