Польская эротическая драма стала хитом на Netflix

Эротический фильм «365 дней», который часто называют «польские »Пятьдесят оттенков серого» , резко стал хитом видеоплатформы Netflix . Как передает издание IndieWire, картина появилась на стриминговом сервисе 7 июня и всего за два дня достигла первого места в рейтинге популярности.

Сюжет рассказывает о молодом боссе сицилийской мафии, который теряет голову от женщины, встреченной им на улице. Сама красавица успешна в своей карьере, но в личной жизни у нее нет счастья. Мафиози похищает ее и дает пленнице 365 дней, чтобы она влюбилась в него. Если этого не произойдет, мужчина готов отпустить объект своей страсти на свободу. Ну а дальше все в духе мистера Грэя: секс в душе, связывания, дорогие подарки и интриги с бывшими.

Что же стало причиной такой популярности фильма? Ответ напрашивается сама собой: откровенные сцены и явная схожесть с популярными «Пятьюдесятью оттенками серого». Однако это далеко не все.

Вирусную популярность картине принес челледж в социальной сети TikTok — одно время там стало популярно выкладывать видео с собой, смотрящим «365 дней». Хештег #365Days в TikTok сейчас демонстрирует 173 миллиона просмотров.

Издание отмечает, что большинство зрителей картины наверняка включали ее только ради флешмоба или просто посмотреть самую «горячую» эротическую сцену. Но, так как Netflix считает за просмотр даже 2-минутную трансляцию, то в результате фильм получил шикарный рейтинг на этом сайте.