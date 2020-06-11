Фильмы, которые стоит посмотреть с детьми летом 

Каникулы — идеальное время для того, чтобы наконец заняться всеми самыми любимыми делами вместе с детьми. Например, посмотреть кино, на которое не хватает времени в течение учебного года. "Рамблер" выбрал самые симпатичные фильмы и рекомендует к просмотру.

Красивый Брюс Уиллис спасает неземную Миллу Йовович. и побеждает негодяев с других планет.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Наверняка, каждый мечтал хотя бы раз в жизни о путешествиях во времени. Марти Макфлаю повезло подружиться с безумным профессором и осуществить чью-то мечту.

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Смотреть все три части!

Во-первых, это красиво, как и всегда у Уэса Андерсона. А еще трогательно и романтично.

Кадр из фильма "Королевство полной луны"

Двое подростков сбегают ото всех и узнают о себе кое-что новое, пока взрослые — кстати, звезды первой величины — сбиваются с ног в поисках детей.

Еще один красивый фильм про детей, которые способны постоять за себя.

Кадр из фильма "Лемони Сникет: 33 несчастья"

В один день они лишились родного дома и семьи, а добрый дядюшка, назначенный опекуном, оказался вовсе не таким добрым, каким хотел казаться.

"Индиана Джонс"

Последняя часть получилась спорной, но первые три — с молодым Харрисоном Фордом — к просмотру строго обязательны.

Кадр из фильма "Индиана Джонс"

Поиск сокровищ, опасные приключения и неожиданный сюжет держат в напряжении от начала до конца и заставляют болеть за "наших".