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Власти Лос-Анджелеса разрешили возобновить производство фильмов 

RTVI и ещё 1 1 час назад
В Лос-Анджелесе возобновили съемки кино
Фото: RTVI
Также с пятницы откроются музеи, спортивные залы, зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны и гостиницы. Владельцы этих заведений должны будут инструктировать своих сотрудников о требованиях санитарно-эпидемиологической безопасности. Кинотеатры пока останутся закрытыми.
Reuters отмечает, несмотря на разрешение, производство кино и телепередач не возобновится до сентября. При этом киностудия Warner Bros планирует выпустить новый фильм Кристофера Нолана «Довод» 17 июля, а фильм студии Disney «Мулан» может выйти 24 июля.
Из-за пандемии коронавируса многим голливудским компаниям пришлось отложить съемки своих фильмов, что привело к отсрочке даты их выхода. Так, на неопределенный срок пришлось прервать производство «Миссии невыполнима 7» с Томом Крузом, а выход картины перенесли с лета 2021 года на осень.
В Лос-Анджелесе за прошедшие сутки от коронавируса умерли 61 человек, общее число смертей — 2768, инфекцию обнаружили у 67 тысяч человек. По данным на 11 июня, в США количество зафиксированных случаев заражения превышает два миллиона человек, около 113 тысяч пациентов умерли, 533 тысяч выздоровели.
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Комментарии
Фильмы , Мулан , Том Круз , Кристофер Нолан , Reuters
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