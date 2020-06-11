В Лос-Анджелесе возобновили съемки кино

Также с пятницы откроются музеи, спортивные залы, зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны и гостиницы. Владельцы этих заведений должны будут инструктировать своих сотрудников о требованиях санитарно-эпидемиологической безопасности. Кинотеатры пока останутся закрытыми.

Reuters отмечает, несмотря на разрешение, производство кино и телепередач не возобновится до сентября. При этом киностудия Warner Bros планирует выпустить новый фильм Кристофера Нолана «Довод» 17 июля, а фильм студии Disney «Мулан» может выйти 24 июля.

Из-за пандемии коронавируса многим голливудским компаниям пришлось отложить съемки своих фильмов, что привело к отсрочке даты их выхода. Так, на неопределенный срок пришлось прервать производство «Миссии невыполнима 7» с Томом Крузом , а выход картины перенесли с лета 2021 года на осень.

В Лос-Анджелесе за прошедшие сутки от коронавируса умерли 61 человек, общее число смертей — 2768, инфекцию обнаружили у 67 тысяч человек. По данным на 11 июня, в США количество зафиксированных случаев заражения превышает два миллиона человек, около 113 тысяч пациентов умерли, 533 тысяч выздоровели.