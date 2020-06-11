Каким будет фильм по роману Замятина «Мы» 

В среду, 10 июня, вышел тизер-трейлер фильма режиссера Гамлета Дульяна по роману Евгения Замятина «Мы». «Рамблер» разбирается, какой будет экранизация, премьеру которой назначили на 2021 год.
Начнем с того, что знаменитый роман пытались экранизировать трижды. Первую попытку предпринял в 1982 году чешский режиссер Войтех Ясны. Однако фантастическая драма не слишком пришлась по душе зрителям и довольно быстро забылась.
В 2016 году француз Ален Буре представил публике короткометражный фильм «Стеклянная крепость» по мотивам романа Замятина. Она представляла собой нарезку из черно-белых постановочных фотографий и видеокадров.
В 2017 году стало известно, что «Мы» решили, наконец, снять в России. Режиссером проекта стал Гамлет Дульян, который, по его собственному признанию, мечтал экранизировать роман еще школьником. Главные роли в фильме сыграли Егор Корешков, Елена Подкаминская, Юрий Колокольников, Филипп Янковский и другие.
Режиссер еще на этапе создания фильма отмечал, что планирует создать ленту, которая могла бы рассказать о взаимодействии общества и человека, затронуть проблемы личного счастья, свободы, возможности выбора, а не просто критикует определенные идеологии.
Разумеется, расхождения между тем, что зрители увидят на экране и оригиналом романа «Мы», безусловно, будут. Необходимо понимать, что с момента выхода произведения прошло сто лет. Жанр фантастики (и антиутопии, в частности) развивался, изменялся, зрители уже видели множество фильмов на эту тему, поэтому оставлять абсолютно все, как в романе, было невозможно.
При этом к первоисточнику создатели фильма старались относиться как можно бережнее и надеются, что экранизация получилась такой, какой ее, возможно хотел бы увидеть сам Замятин.