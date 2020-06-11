Каким будет фильм по роману Замятина «Мы» 

Начнем с того, что знаменитый роман пытались экранизировать трижды. Первую попытку предпринял в 1982 году чешский режиссер Войтех Ясны. Однако фантастическая драма не слишком пришлась по душе зрителям и довольно быстро забылась.

В 2016 году француз Ален Буре представил публике короткометражный фильм «Стеклянная крепость» по мотивам романа Замятина. Она представляла собой нарезку из черно-белых постановочных фотографий и видеокадров.

Режиссер еще на этапе создания фильма отмечал, что планирует создать ленту, которая могла бы рассказать о взаимодействии общества и человека, затронуть проблемы личного счастья, свободы, возможности выбора, а не просто критикует определенные идеологии.

Разумеется, расхождения между тем, что зрители увидят на экране и оригиналом романа «Мы», безусловно, будут. Необходимо понимать, что с момента выхода произведения прошло сто лет. Жанр фантастики (и антиутопии, в частности) развивался, изменялся, зрители уже видели множество фильмов на эту тему, поэтому оставлять абсолютно все, как в романе, было невозможно.

При этом к первоисточнику создатели фильма старались относиться как можно бережнее и надеются, что экранизация получилась такой, какой ее, возможно хотел бы увидеть сам Замятин.