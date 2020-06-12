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Что посмотреть в выходные: фильмы о редких болезнях 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Что посмотреть в выходные: фильмы о болезнях
Фото: Кадр из фильма «В метре друг от друга»
В нашем мире живут сотни тысяч людей с тяжелыми диагнозами. «Рамблер» сделал подборку фильмов о тех, кто мечтает жить обычной жизнью, но, к сожалению, не может себе этого позволить.

«В метре друг от друга»

Стелла страдает муковисцидозом. Она знакомится с Уиллом, у которого то же заболевание. Пациенты с данной болезнью должны держаться на расстоянии в паре метров друг от друга, так как заражение инфекцией может быть опасно для жизни. Уилл и Стелла влюбляются и тайно отправляются на первое свидание.

«Полночное солнце»

Кадр из фильма «Полночное солнце»
Кэти с детства больна меланозом — непереносимостью солнечного света. Даже короткое время нахождения на солнце может запустить процесс, который быстро приведет к смерти. Поэтому девушка выходит на улицу только ночью, а днем проводит время в комнате с затемненными окнами. Иногда Кэти играет на гитаре и поет песни на железнодорожной станции неподалеку от дома. И вот однажды девушка встречает парня по имени Чарли, в которого она влюблена с детства.

«Весь этот мир»

Кадр из фильма «Весь этот мир»
Умная и любознательная девушка Мэдди не может увидеть мир из-за того, что у нее на него аллергия. Однако это ей не мешает любить свою жизнь. В соседнем доме поселился парень по имени Олли, который влюбляется в девушку и хочет ей помочь.
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Фильмы , Полночное солнце , Весь этот мир , В метре друг от друга
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