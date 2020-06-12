Что посмотреть в выходные: фильмы о болезнях

В нашем мире живут сотни тысяч людей с тяжелыми диагнозами. «Рамблер» сделал подборку фильмов о тех, кто мечтает жить обычной жизнью, но, к сожалению, не может себе этого позволить.

Стелла страдает муковисцидозом. Она знакомится с Уиллом, у которого то же заболевание. Пациенты с данной болезнью должны держаться на расстоянии в паре метров друг от друга, так как заражение инфекцией может быть опасно для жизни. Уилл и Стелла влюбляются и тайно отправляются на первое свидание.

Кадр из фильма «Полночное солнце»

Кэти с детства больна меланозом — непереносимостью солнечного света. Даже короткое время нахождения на солнце может запустить процесс, который быстро приведет к смерти. Поэтому девушка выходит на улицу только ночью, а днем проводит время в комнате с затемненными окнами. Иногда Кэти играет на гитаре и поет песни на железнодорожной станции неподалеку от дома. И вот однажды девушка встречает парня по имени Чарли, в которого она влюблена с детства.

Кадр из фильма «Весь этот мир»

Умная и любознательная девушка Мэдди не может увидеть мир из-за того, что у нее на него аллергия. Однако это ей не мешает любить свою жизнь. В соседнем доме поселился парень по имени Олли, который влюбляется в девушку и хочет ей помочь.