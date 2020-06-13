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Подмены в фильмах, которые почти никто не заметил 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Подмены, которые почти никто не заметил
Фото: Кадр из сериала «Друзья»
Когда зрители видят на афише имя известного актера, то вряд ли им придет в голову, что на экране другой человек. Конечно, публика согласится с тем, что в опасных эпизодах знаменитостях подменяет каскадер, но зачем нанимать дублера для съемки обычных сцен? Между тем, во многих популярных лентах именно так и произошло. "Рамблер" расскажет, в каких именно фильмах режиссеры пошли на маленькие хитрости.

«Тор 2: Царство тьмы»

В фильме «Тор 2: Царство тьмы» героиня Натали Портман целовала героя Криса Хемсворта. На самом деле эпизод появился уже после окончания съемок, Натали приехать не смогла, поэтому в ее костюм одели жену Криса. Возможно, именно поэтому поцелуй вышел столь страстным.

«Пираты Карибского моря: на странных берегах»

Снимаясь в ленте «Пираты Карибского моря: на странных берегах», актриса Пенелопа Крус ожидала ребенка. Чтобы не рисковать здоровьем будущей мамы и крохи, в ряде эпизодов ее заменили младшей сестрой. Моника Крус, известная в Испании танцовщица и актриса, очень похожа на Пенелопу, так что на подмену никто не обратил внимания.

«Друзья»

Сериал «Друзья» сделал звездой Дженнифер Энистон. Но лишь спустя годы фанаты обнаружили эпизод в девятом сезоне, в котором актрисы нет. Если присмотреться, то можно увидеть, что актрису заменила дублерша.
Видео дня. Звезды, которые резко сменили направление жизни
Комментарии 1
Фильмы , Тор 2: Царство тьмы , Друзья , Крис Хемсворт , Пенелопа Крус , Дженнифер Энистон , Моника Крус , Натали Портман
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