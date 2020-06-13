Подмены, которые почти никто не заметил

Когда зрители видят на афише имя известного актера, то вряд ли им придет в голову, что на экране другой человек. Конечно, публика согласится с тем, что в опасных эпизодах знаменитостях подменяет каскадер, но зачем нанимать дублера для съемки обычных сцен? Между тем, во многих популярных лентах именно так и произошло. "Рамблер" расскажет, в каких именно фильмах режиссеры пошли на маленькие хитрости.

В фильме «Тор 2: Царство тьмы» героиня Натали Портман целовала героя Криса Хемсворта . На самом деле эпизод появился уже после окончания съемок, Натали приехать не смогла, поэтому в ее костюм одели жену Криса. Возможно, именно поэтому поцелуй вышел столь страстным.

«Пираты Карибского моря: на странных берегах»

Снимаясь в ленте «Пираты Карибского моря: на странных берегах», актриса Пенелопа Крус ожидала ребенка. Чтобы не рисковать здоровьем будущей мамы и крохи, в ряде эпизодов ее заменили младшей сестрой. Моника Крус , известная в Испании танцовщица и актриса, очень похожа на Пенелопу, так что на подмену никто не обратил внимания.