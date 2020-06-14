Что посмотреть в выходные: фильмы про космос

Фильмы о космосе всегда завораживают. «Рамблер» сделал подборку картин о жизни и путешествиях за пределами Земли.
Фильм рассказывает историю исследовательницы Райан Стоун, которая осталась единственной выжившей после того, как команда космического челнока погибла в результате катастрофы. Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок и Джордж Клуни.
Кадр из фильма «Интерстеллар»
Сотрудники NASA находят на орбите Сатурна червоточину, которая ведет к звездной системе. Команда опытных исследователей отправляется на поиски планеты, которая подойдет для нормальной жизни человека. Главные роли в фильме сыграли Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн и многие другие.
Кадр из фильма «Марсианин»
Космический корабль с группой исследователей вынужденно покидает Марс из-за песчаной бури. Однако они забыли одного из членов своего экипажа. Марк Уотни остается на Марсе один без связи с Землей. И чтобы выжить, ему придется проявить смекалку. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон.
Кадр из фильма «Салют-7»
Действие фильма разворачивается в 1985 году. На советской космической станции «Салют-7» происходит авария. Туда отправляют двух космонавтов, чтобы те устранили неполадки. Главные роли сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.