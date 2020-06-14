Что посмотреть в выходные: фильмы про космос

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Фильмы о космосе всегда завораживают. «Рамблер» сделал подборку картин о жизни и путешествиях за пределами Земли.

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Сотрудники NASA находят на орбите Сатурна червоточину, которая ведет к звездной системе. Команда опытных исследователей отправляется на поиски планеты, которая подойдет для нормальной жизни человека. Главные роли в фильме сыграли Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй Джессика Честейн и многие другие.

Кадр из фильма «Марсианин»

Космический корабль с группой исследователей вынужденно покидает Марс из-за песчаной бури. Однако они забыли одного из членов своего экипажа. Марк Уотни остается на Марсе один без связи с Землей. И чтобы выжить, ему придется проявить смекалку. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон

Кадр из фильма «Салют-7»